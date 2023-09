Mai più problemi di digestione: la semplice abitudine che risolve tutto

Molte persone hanno dichiarato di avere problemi di digestione, soprattutto dopo aver mangiato dei cibi in particolare. Ecco cosa fare per risolverli.

La cattiva digestione è un problema piuttosto comune non solo nell’attuale epoca, ma anche in quelle passate. Infatti, uno dei cuochi più famosi dell’antica Roma, chiamato Marco Gavio Apicio, scrisse addirittura un libro sulle ricette più popolari romane. E non solo: nel suo manuale parlò anche degli alimenti che favoriscono la digestione o che combattono la stitichezza.

Infatti, secondo il grande cuoco romano per contrastare il gonfiore di stomaco e la cattiva digestione, bisognerebbe assaggiare come infusi la cicoria e la lattuga selvatica. Inoltre, per gli antichi romani il cavolo era una vera e propria medicina naturale, poiché era un rimedio perfetto contro la stitichezza e il mal di testa. In più, rinvigoriva le articolazioni e curava l’insonnia.

Come risolvere i problemi di digestione

In tutto il mondo ci sono milioni di persone che soffrono di cattiva digestione, perciò molti medici cercano di indicare una terapia o una strada da seguire per alleviare questi sintomi. Recentemente, una nutrizionista di nome Amanda Place ha affermato che subito dopo il pranzo non bisognerebbe riposarsi sul divano. Pertanto, il suo consiglio è quello di indossare le scarpe e di fare una bella passeggiata. Infatti, per la nutrizionista il movimento migliora la digestione e mitiga tutti quei fastidiosi sintomi. Ma per quale motivo una semplice passeggiata porta questi benefici?

Più specificatamente, quando una persona cammina mette in movimento una serie di articolazioni e di muscoli, tra i quali ci sono anche quelli dell’addome e della schiena. Pertanto, la continua flessione muscolare stimola il passaggio del cibo attraverso il tratto digestivo e, di conseguenza, tutto ciò che si trova nello stomaco passa nell’intestino. Per la precisione, l’esperta consiglia di cominciare la passeggiata circa 30 minuti dopo aver terminato il pranzo. Inoltre, altri medici affermano che per migliorare il problema della cattiva digestione, potrebbero bastare anche 5 minuti di passeggiata eseguita in modo leggero.

E non solo: camminare quotidianamente aiuta a mantenere in equilibrio i livelli di zucchero nel sangue, a migliorare la qualità del sonno e addirittura a ridurre i sintomi causati dal reflusso. Chiaramente, il tutto deve essere accompagnato da uno stile di vita sano e da una dieta leggera, regolare ed equilibrata. Ad ogni modo, per combattere l’indigestione sono presenti anche dei rimedi naturali, come ad esempio l’assunzione di carciofi, liquirizia, camomilla, menta e molti altri prodotti che possono essere trovati in erboristeria.