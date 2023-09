La tua relazione sta per finire: i 5 segnali che è meglio non sottovalutare

Quando una relazione sta per finire ci sono 5 segnali che è meglio non sottovalutare: ecco quali sono e come comportarsi.

Non tutte le storie d’amore durano per sempre, alle volte delle relazioni sono finite senza accorgersene subito, trascinando il rapporto fino alla rottura definitiva. Per questo ci sono alcuni segnali da cogliere al volo per poi agire di conseguenza.

Anche se la parte razionale non vuole accettare il pensiero di dover porre fine a una relazione, alle volte è molto più semplice e sano affrontare la realtà e rendersi conto quando la persona scelta non era quella giusta, quella ideale per il proprio progetto di vita e per il proprio sviluppo personale.

Ci sono molti segnali che indicano quando una storia d’amore è conclusa, o si sta avviando al termine. In tal senso, ci sono 5 segnali che palesano l’insoddisfazione del rapporto di coppia e che sono stati indicati dal portale Nova Mulher.

Relazione sta per finire: i 5 segnali

Per capire se una relazione si sta avviando verso la conclusione bisogna prestare attenzione a 5 segnali che spesso vengono sottovalutati o non ci si fa caso perché impegnati nelle attività quotidiane.

Desiderio di intimità non è più quello di una volta e l’intimità diminuisce sempre più: questo è il primo campanello d’allarme che indica come una storia d’amore si sta trascinando. Una cosa dovuta all’apatia, alla mancanza di desiderio e persino risentimento e rabbia accumulati nel tempo.

Sentirsi bloccati nel passato: in tanti non riescono a guardare avanti perché bloccati in una storia e con un partner che non si ama più, ma si sta insieme solo per abitudine. Alle volte sorgono anche delle recriminazioni di eventi e fatti successi molto tempo prima ma che vengono poi riproposti.

Preferire trascorrere del tempo da soli: fare le attività da soli ma che prima si facevano insieme è un indice di come il rapporto si sia ormai deteriorato. Così come non prendersi più cura dei bisogni e delle necessità dell’altra persona.

Non c’è interesse nel risolvere i problemi: un atteggiamento che arriva quando ormai le cose sono troppo avanti ed è difficile riuscire a trovare uno stimolo per poter rinsaldare le cose ormai deteriorate.

Irritazione continua: quando le relazioni stanno per finire si litiga per ogni dettaglio, anche per le cose più banali. Non c’è sopportazione ma solo continui rimproveri che porteranno presto alla fine del rapporto.