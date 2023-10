Brufoli sul mento e sulla fronte: perché compaiono e come eliminarli

A molti di noi, a volte, compaiono i brufoli sul mento e sulla fronte. Vediamo insieme le cause e cosa bisogna fare per eliminarli.

I brufoli non affliggono solo gli adolescenti ma compaiono anche in persone adulte, specialmente sul mento e sulla fronte. In questo articolo vi spieghiamo quali sono le cause di questo inestetismo e come liberarsene.

Un brufolo sul mento proprio il giorno della riunione con capo e colleghi. A chi non è mai successo? Oppure in piena fronte proprio quando abbiamo in programma una cena con il partner. I brufoli, purtroppo, non li lasciamo nel cassetto dei ricordi adolescenziali ma ogni tanto spuntano fuori anche dopo che abbiamo superato i trent’anni o i quaranta.

Non sono sicuramente un dramma ma, tuttavia, possono guastarci un bel po’ la giornata soprattutto se avevamo in agenda appuntamenti importanti. Per sconfiggere il “nemico” occorre munirsi di armi adeguate e, soprattutto, capire cosa provoca la sua apparizione improvvisa. Pertanto è bene sapere cosa causa la comparsa dei brufoli anche in età adulta e cosa possiamo fare per eliminarli.

Ecco come eliminare i brufoli

Anche se non siamo più adolescenti, può capitare, più o meno spesso, di svegliarci la mattina con qualche brufoletto sul mento o sulla fronte. Per liberarsene una volta e per tutte è necessario capire cosa causa questi inestetismi della pelle.

I brufoli possono essere causati da una molteplicità di fattori: squilibri ormonali, stress, pelle impure, uso di determinati farmaci o utilizzo di cosmetici sbagliati. I cosmetici pieni di siliconi infatti non lasciano respirare la pelle e, se usati spesso, possono provocare la comparsa di brufoli. Il classico primer per far durare di più il trucco, quindi, usiamo solo per le occasioni speciali ma non ogni giorno.

Che fare per prevenire i brufoli? Vediamo qualche strategia:

struccarsi ogni sera prima di andare a dormire;

non usare cosmetici che contengono siliconi ;

; non mangiare zuccheri né cibi grassi perché aumentano la produzione di sebo della pelle;

assumere integratori con fermenti lattici probiotici che regolarizzato l’intestino e promuovono la depurazione dell’organismo.

E quando i brufoli sono già comparsi? Ecco cosa è meglio fare e cosa, invece, è meglio evitare:

non spremere i brufoli perché potrebbe sorgere un’infezione;

perché potrebbe sorgere un’infezione; applicare un cubetto di ghiaccio per qualche minuto;

applicare ogni giorno del succo di limone e un gel a base di aloe vera finché il brufolo non sarà sparito.

Ricordiamoci, infine, che anche per la bellezza della pelle, l’alimentazione è fondamentale. A tavola diamo sempre la precedenza a verdura e frutta di stagione, frutta secca che, grazie alla presenza di Omega 3, mantiene la pelle morbida, olio extravergine d’oliva, pesce e carni magre, yogurt e formaggi magri. Evitiamo i dolci, la cioccolata, i salumi, gli insaccati, i fritti e i cibi grassi.