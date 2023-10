Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare: via ad omogeneizzati alla frutta ma c’è un dettaglio che non sfugge

Aurora Ramazzotti comincia lo svezzamento per il piccolo Cesare: via alla frutta, ma tutti notano un incredibile dettaglio nella foto, lo avete visto?

Da quando Aurora Ramazzotti è diventata mamma, non passa giorno che non condivida qualcosa di tenero o divertente che riguarda suo figlio Cesare. Il piccolo è nato lo scorso 30 marzo e ha cambiato le vite di tutti in famiglia.

I nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono pazzi di lui, tanto che spesso la conduttrice condivide sui social i momenti con il suo nipotino, oltre a raccontare spesso com’è la sua vita da nonna: “Basta guardarlo e mi commuovo”, ha spiegato in un post di qualche tempo fa. Anche per la mamma Aurora e per il papà Goffredo Cerza la vita è cambiata totalmente e spesso la giovane Ramazzotti racconta le sue giornate con il bambino, oltre a condividere tutti i progressi del piccolo, che per scelta sua e del compagno non è stato mai mostrato in viso.

In questi giorni, ad esempio, è iniziata una nuova ‘avventura’ per Cesare, che ha cominciato a mangiare l’omogeneizzato alla frutta. Via alle prime prove di svezzamento, dunque, e Aurora ha condiviso come sempre anche questo momento. Le foto, però, hanno colpito tutti in particolare per un ‘dettaglio’ che non è assolutamente passato inosservato. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta?

Aurora Ramazzotti, via all’omogeneizzato di frutta per il piccolo Cesare: tutti notano quel ‘dettaglio’.

Aurora Ramazzotti è sempre molto presente e attiva sui social ed è abituata a condividere con i suoi oltre 2 milioni e mezzo di followers tutto quello che la riguarda. Lo ha fatto durante la gravidanza e sta continuando anche ora che è diventata mamma di Cesare.

Negli ultimi giorni, ad esempio, ha mostrato la prima pappa del piccolo, che ha assaggiato per la prima volta l’omogeneizzato alla frutta. Anche per lui, dunque, è cominciato lo svezzamento, e Aurora non ha voluto far perdere ai suoi followers questa tappa importante da mamma. “Abbiamo iniziato con omogeneizzato alla frutta e ovviamente Cesare se lo pappa tutto”, ha scritto Aurora nelle sue stories, confermando che l’esperimento ha funzionato alla grande e che il piccolo ha gradito la novità.

Guardando le immagini, però, è impossibile non notare un ‘dettaglio’ che sicuramente salta all’occhio: stiamo parlando della bavetta di Cesare, sulla quale è stata ricamata una frase ben precisa: “Nonno Eros ti ama”. Una cosa tenerissima, probabilmente un regalo di nonno Eros, che ha voluto far scrivere queste parole sulla bavetta del suo nipotino così che rimangano per lui un dolcissimo ricordo anche quando sarà più grande. Che dite, vi piace?