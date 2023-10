Scarpe: i modelli di tendenza sono questi e i prezzi sbalordiscono tutti | Come comprare

Quali sono i modelli di scarpe più di tendenza? Ecco la classifica di quelli più ambiti, i prezzi sono per tutti.

Conoscere e riconoscere le tendenze non è facile. Certo, è anche vero che basterebbe ormai seguire gli influencer di moda sui social, e capire quali sono i gusti e gli stili delle prossime stagioni.

Per chi invece preferisce non affidarsi ai social, deve cercare le tendenze in dei canali diversi, come le riviste o i programmi in tv. Detto questo, ci chiediamo: quali sono le scarpe più in voga del momento? Quali conviene acquistare per essere alla moda al lavoro o a scuola? Ecco i modelli.

Se parliamo di sneakers, quello a cui dobbiamo fare riferimento per l’acquisto, è la comodità e la praticità. Queste due componenti però spesso non bastano per farci essere soddisfatti dell’acquisto. C’è anche bisogno che le scarpe siano cool e soprattutto di tendenza, alla moda. Trovare il connubio perfetto tra queste caratteristiche, è l’ideale per chi cerca delle scarpe da indossare tutti i giorni ed essere comunque vestito all’ultimo grido. Vediamo quali sono i modelli più ambiti e quali ci permetteranno di essere sul pezzo anche a scuola o al lavoro.

Le ultime scarpe di tendenza: le preferite per i prossimi mesi, parliamo dei modelli

Si avvicina l’autunno, e dunque viene in molti di noi il desiderio di acquistare un nuovo paio di sneakers per affrontare la stagione. Sceglierla non è semplice, e molti si mettono alla ricerca del prodotto con largo anticipo, seppur non ricevendo il risultato sperato. Ad aiutarvi, ci siamo qui noi. Qui vi suggeriamo i modelli di sneakers preferiti negli ultimi mesi e anche nei prossimi. Scarpe che vi faranno aggiudicare un posto tra i più cool dell’ufficio o della vostra classe. Modelli iconici che hanno trovato una seconda vita, eccoli.

La classifica delle scarpe più in voga, si apre con il modello iconico delle Adidas Samba, preferite dai più giovani e non solo. Perfette per jeans e pantaloni, ma anche per gonne, soprattutto se lunghe e di jeans. Un modello ritornato in voga, che adesso è un autentico must-have. Il prezzo di queste scarpe va dai 70 ai 200 euro.

La classifica continua con le Adidas Gazzelle, un modello ritornato in vetta grazie alle sue colorazioni e al suo design vintage. Il prezzo è molto simile a quello delle Samba, tra i 70 e i 210 euro. Spopolano invece le nuove New Balance 9060, un modello davvero in voga che unisce stile classico e futuristico. Costano 190 euro. Infine, unisex e amate dai giovanissimi, troviamo le Onitsuka Tiger di Asics. Daranno un tocco vintage ai tuoi outfit. Il loro costo si aggira intorno ai 130 euro.