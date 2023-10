Se inizi ad amarti scoprirai in poco tempo almeno 5 cose meravigliose che non avevi mai vissuto

Amarsi è fondamentale per riuscire a riscoprire i tuoi valori e le tue caratteristiche che prima non vedevi, annebbiate dalla bassa autostima.

Amare sé stessi non è facile e naturale per tutti, anzi, per molti risulta alquanto difficile. Chi non riesce a trovare la bellezza interiore, è direzionato verso una vita piena di tormenti, si circonda di persone tossiche, non cura le abitudini alimentari e spesso, sfocia anche nella scarsa igiene e nell’isolamento, credendo di non essere abbastanza in tutto.

Per molti altri, invece, è naturale amare il proprio corpo, la propria vita e sa riconoscere le sue sicurezze, riuscendo a mantenere il sangue freddo in situazioni difficili e a risolvere i problemi quando si presentano. Inoltre, grazie alla propria sicurezza, non hanno paura di rimanere soli o abbandonati, perciò si circondano solo di persone di cui vale davvero la pena. Ovviamente, anche questa tipologia di persone, a volte, sbaglia, poiché sono umani, tuttavia, non si chiudono in loro stessi.

Cominciare ad amarsi per scoprire nuove fantastiche verità

Quando non ci si ama, non si riesce a vivere la realtà per quello che è, ma tutto risulta scuro, spento e irraggiungibile, come se non si potesse fare le stesse cose che fanno gli altri, o intraprendere le medesime strade. Ci si sottovaluta, si crede che non si abbiano le giuste possibilità o abilità, perciò, si preferisce non fare nulla, per evitare di avere questa conferma. Una vita vissuta a nascondersi, sentirsi meno ed evitare eventi e feste, è davvero frustrante e non si godono le belle cose che, in realtà, la vita ci offre.

Amarsi è una scelta consapevole, che di giorno in giorno, va ripetuta nella nostra mente, finché non diventa realtà. Una volta che ci si ama, si riesce ad avere coraggio e sicurezza, inoltre si scopriranno le magnifiche opportunità che tutto abbiamo il diritto di avere e guadagnarcele. Nessuno vale meno di nessun altro, quindi perché sentirsi così? Per capirsi e avere una diversa versione di noi stessi, dovremmo interrogarci su ciò che ci piace davvero, costruendoci un futuro verso quella direzione e spaziando nel mondo, uscendo e visitando. Rinchiusi sempre in sé stessi, non porta da nessuna parte, ma solo a perdere ciò che potrebbe essere ammirato.

Il modo migliore per raggiungere l’amore verso sé stessi è accettarsi così come si è, con i nostri pregi e difetti. In questo modo, faremo delle scelte completamente genuine e veritiere. Quante volte decidiamo di fare o non fare delle azioni a causa di sentimenti come paura, vergogna e tristezza? Mentre, quando si ha la giusta sicurezza, le scelte vengono fatte ponderando il proprio volere.

Grazie all’amore verso sé stessi, ci si sentirà più liberi, lontani da tutti i limiti che ci siamo posti in precedenza. Il pensiero altrui diventerà solo una piccola zanzara fastidiosa, ma sarai tu a decidere per te stesso, scoprendo cosa significhi essere liberi. Smetterai di cercare l’approvazione degli altri e fare delle cose per piacere a qualcuno.

Smetterai di cercare la felicità negli altri, capendo che solo tu puoi trovarla per te stesso e non hai bisogno di qualcuno che ti renda felice. Una relazione deve essere una situazione voluta, dopo un completamento persona, altrimenti diventerà difficile amare anche l’altra persona. Il proprio partner non è un oggetto con cui colmare i tuoi vuoti, ma una persona con cui condividere la propria contentezza e felicità.

Il modo in cui imparerai a conoscerti e ad apprezzarti, ti aiuterà a non scappare più, a non circondarti di amici per sopperire la paura della solitudine, ma ti darà la spinta per preoccuparti per te stesso. Potrai avvicinarti ai tuoi hobby o allo sport, rivolgendoti verso lo yoga, la danza, il nuoto o la pittura, la musica, il teatro, sarai te a decidere cosa ti piace e cosa vorresti fare nel tuo tempo libero.

L’ammutinamento emotivo che hai, come tenerti la rabbia, la frustrazione e altre emozioni, per te, è uno dei peggiori comportamenti che puoi attuare. In un modo o nell’altro, queste emozioni vanno sfogate e, se non le fai uscire fuori, lo faranno loro stessa, attraversi disturbi psicosomatici, come tic, tremori ed altri impercettibili, ma che ti faranno sentire esausto. Quando comincerai ad amarti e a non avere paura di affrontare le situazioni, non somatizzerai più i rancori e le ingiustizie subite.