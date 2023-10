Carolina Stramare fa alzare la temperatura: lo scatto in intimo mette in risalto ogni sua forma

In versione super seducente e ammaliante Carolina Stramare lascia i suoi tantissimi fan a bocca aperta, in intimo è uno schianto.

Con la sua fantastica bellezza e il suo corpo da favola Carolina Stramare manda continuamente il web in delirio. Tutte le volte che la vedono i suoi seguaci non possono fare a meno di farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale, la riempiono infatti di complimenti e like, è un vero spettacolo.

Nel 2019 grazie alla sua strepitosa bellezza si è aggiudicata la vittoria a Miss Italia, al famoso concorso di bellezza lasciò tutti senza fiato con il suo fascino, il suo fisico mozzafiato e la sua incantevole bellezza. Da quel momento non si è mai allontanata dai riflettori, collabora con noti brand ed è molto amata e seguita sui social.

Carolina Stramareha fatto anche parte del cast dell’ultima edizione di Pechino Express, in coppia con Barbara Prezja, le due sono riuscite ad arrivare fino alla fine ma si sono classificate terze. Spesso è finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, più volte le sono stati attribuiti flirt con personaggi noti ma non ha mai confermato. Nei mesi scorsi si è parlato a lungo di una presunta relazione con Antonino Spinalbese, questa volta però smentita da lei dicendo che sono solo amici.

Carolina Stramare in intimo infuoca non poco il web, la foto fa impazzire i fan

Tutte le volte che si mostra l’ex Miss Italia fa girare la testa praticamente a tutti, specie quando appare in versione super seducente e provocante. Un post pubblicato nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha fatto alzare subito la temperatura, i suoi seguaci non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso.

La foto in bianco e nero la ritrae in posa, seduta al contrario su una sedia di legno, la sua espressione è davvero travolgente e ammaliante. Carolina Stramare indossa un completino intimo trasparente e super sensuale che mette bene in risalto le sue forme da sballo, come sempre è in forma smagliante.

L’occhio dei fan cade soprattutto lì, sul suo esplosivo décolleté, il reggiseno fa fatica a contenerlo. Come al solito il post ha fatto subito il boom di complimenti e like, i suoi seguaci non appena l’hanno vista non hanno capito più nulla. D’altronde, di fronte a così tanta bellezza e sensualità è impossibile non perdere la testa, l’ex Miss Italia è bella da impazzire.