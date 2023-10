Puoi lavare le scarpe in lavatrice, ma non farlo se non segui queste regole: sono fondamentali

È possibile lavare le scarpe in lavatrice, ma è importante seguire alcune regole basilari per evitare che si rovinino: ecco che cosa sapere.

Le scarpe, come qualsiasi indumento, più si usano e più si sporcano. Alle volte non è sufficiente intervenire a mano, ma bisogna farsi aiutare da uno degli elettrodomestici più utili in casa: la lavatrice. Tuttavia, quello che non tutti sanno è che bisogna conoscere alcune regole per evitare di fare danni alle calzature.

La lavatrice ormai è presente in tutte le case e sono sempre di più le persone che decidono di affidarsi all’elettrodomestico per risolvere lo sporco dei loro capi. La cosa interessante è che adesso anche le scarpe si possono lavare con la lavatrice. Queste riguardano soprattutto il modello sneaker, le classiche calzature da passeggio che posseggono un po’ tutti.

Prima di procedere con il lavaggio, è fondamentale sapere alcune regole per evitare errori che possono compromettere l’esteticità delle scarpe e portarle al deterioramento. Si tratta di alcuni accorgimenti semplici ed intuitivi che sicuramente aiutano a gestire il lavaggio in lavatrice nel migliore dei modi.

Lavare le scarpe in lavatrice: le regole

Per prima cosa bisogna sapere che per lavare le scarpe in lavatrice bisogna prestare attenzione al materiale in cui sono state fatte le scarpe. Si possono mettere all’interno dell’elettrodomestico le scarpe che sono di tela, così come quelle che sono state realizzate con la tomaia, in nylon o in poliestere.

Quando sulle scarpe ci sono invece degli inserti in stoffe delicate, come ad esempio il pizzo, o in pellame o decorazioni con strass o pailletes, è sempre opportuno non metterle in lavatrice per evitare che si rovinino. Per pulirle è meglio procedere con il lavaggio a mano.

Le altre regole necessarie per un lavaggio perfetto delle scarpe in lavatrice sono le seguenti: