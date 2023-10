Quanto guadagna Francesca Fagnani? Il cachet della conduttrice di Belve

Conquista tutti con il suo talento e la sua affascinante bellezza, sapete quanto guadagna Francesca Fagnani? Svelato il cachet della conduttrice di Belve.

È un volto noto della televisione da anni e conquista tutti con il suo modo di fare, il suo talento e la sua bellezza da urlo, Francesca Fagnani di certo non passa inosservata agli occhi di chi la segue e la ama.

Dal 2018 è al timone di uno dei programmi più seguiti sulla Rai, inizialmente Belve è andato in onda sul canale Nove, dal 2021 è stato spostato su Rai Due e conquista sempre un notevole successo in termini di ascolti. In una recente intervista ha fatto sapere che più volte le hanno offerto programmi di intrattenimento, però non le interessano.

Francesca Fagnani ha capito di voler diventare una giornalista nel 2001, quando ha assistito al crollo delle Torri Gemelle. In quel momento si trovava a New York per un dottorato di filologia, ha quindi iniziato a dedicarsi al giornalismo e non ha più cambiato professione.

Di recente si è lasciata sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sua sfera privata, che riguardano la sua relazione con il noto giornalista e conduttore Enrico Montana. I due sono sentimentalmente legati da anni, ma non è stato amore a prima vista. La conduttrice ha infatti fatto sapere che lui l’ha corteggiata per un anno e mezzo prima di riuscire a conquistarla. A detta sua non sempre c’è il colpo di fulmine, alcune persone ti crescono dentro.

Francesca Fagnani e il successo con Belve, quando guadagna la conduttrice? Svelato il cachet

Belve va in onda su Rai Due in prima serata ogni martedì e tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori con i suoi incredibili ospiti. Ma quanto guadagna la conduttrice con la conduzione dell’amatissima trasmissione? Il cachet è davvero importante.

Francesca Fagnani non ha mai parlato ufficialmente dei suoi guadagni, ma sembra che per la conduzione di Belve percepisca cifre da record. Stando a quanto reso noto da Amalfinotizie all’inizio del programma il cachet era di 5mila euro a puntate, i guadagni però col tempo sarebbero notevolmente aumentati. A quanto pare per ogni puntata la cifra varia dai 20mila ai 50mila euro.

La nota conduttrice è approdata anche sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 nei panni di co-conduttrice durante una delle cinque serate della kermesse musicale. In quella occasione avrebbe percepito un cachet di 25mila euro.