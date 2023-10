Prossimo al matrimonio? Attenzione a questi segni zodiacali: sono i più inclini al divorzio

State per sposarvi e avete ancora mille paure sul buon esito del vostro matrimonio? Alcuni segni zodiacali divorziano con più facilità

Quante bambine iniziano a sognare un giorno di sposarsi, senza rendersi ancora bene conto di cosa voglia dire effettivamente questo verbo e di cosa sia realmente il matrimonio. La verità è che fin da piccole veniamo cresciute con l’idea che anche se le storie dei nostri genitori hanno avuto un esito fallimentare, in realtà convolare a nozze è sempre una cosa bella e riuscire a realizzarla è una vittoria oltre che un traguardo, uno tra i più importanti nella vita di un individuo.

Ma è veramente così? Sappiamo che la vita coniugale comporta una marea di problemi e di difficoltà, date dallo stravolgimento costante e improvviso di una quotidianità che sebbene a volte potrebbe sembrare monotona è comunque una garanzia, perché essere single non comporta responsabilità se non verso se stessi.

Quando invece una coppia decide di sposarsi, lo fa spesso con la mancata consapevolezza che il centro della propria vita non sarà più l’io, ma il noi e questo noi spesso comprende anche uno o più bambini che possono nascere e riempire così la vita coniugale. Ma l’incubo del divorzio è sempre dietro l’angolo.

Quali sono secondo l’oroscopo i segni zodiacali più inclini a divorziare?

Sappiamo che il matrimonio comporta in generale gioie e dolori, forse più dolori che altro, ma soprattutto comporta tutta una serie di doveri da cui per forza di cosa non si può prescindere e chi decide di sposarsi dovrebbe essere pienamente a conoscenza di tutto ciò che lo attende. Forse è proprio a causa della poca consapevolezza che subito dopo il matrimonio e comunque in seguito a questo, alcune persone decidono di separarsi.

Infatti qualcuno in passato avrebbe detto che il matrimonio è la tomba dell’amore. E i fatti in effetti avrebbero dimostrato che non esiste affermazione più vera di questa. Anche se continuiamo a non capire cosa ci sia veramente dietro la volontà di divorziare e l’oroscopo ha provato a dare una risposta al riguardo.

Sembra che alcuni segni zodiacali infatti siano più propensi e inclini a divorziare. Uno di questi è il Leone. Chi appartiene a questo segno infatti di solito tende a voler prendere delle decisioni su tutto ed essere quindi la parte forte della coppia e questo non può che portare alla rottura. La Bilancia delle volte tende a fuggire dai problemi senza affrontarli, mentre il segno dell’Acquario si stanca e cambia spesso idea non essendo per niente affidabile.