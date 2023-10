Smartphone, 2 azioni che non dovresti mai compiere ma che tutti fanno: ecco cosa rischi

By

Ci sono due azioni che non bisognerebbe mai compiere con lo smartphone ma che le fanno tutti: ecco quali sono i rischi e che cosa sapere.

Il cellulare è diventato un compagno di vita per ogni persona. C’è chi lo usa solo per comunicare con i propri familiari e i propri colleghi e chi invece anche per lavoro o per intrattenimento. Tuttavia, è necessario evitare di compiere due errori che possono essere deleteri.

Nel corso degli anni ogni persona ha sviluppato una dipendenza da smartphone più o meno grave. Una situazione amplificata dalla complicità delle tante app disponibili sullo store, così come da serie tv da fruire comodamente anche da mobile. Una cosa che spinge tutti noi a voler sempre avere il dispositivo carico a tutte le ore.

È proprio da qui che sono in tanti a commettere automaticamente due errori deleteri. Si tratta di azioni molto più comuni di quanto si possano pensare, eppure i rischi sono davvero tanto ma poche persone li conoscono.

Errori smartphone: ecco che cosa non bisogna mai fare

Per preservare il proprio cellulare e la propria incolumità fisica è importante utilizzare il dispositivo nel modo più intelligente possibile, quindi conoscere quali siano gli errori più comuni e non commetterli per evitare rischi inutili.

In particolare, ci sono due errori comuni che vengono commessi da tutti, o almeno quasi, i possessori di smartphone, almeno quasi tutti. Questi sono:

Ricaricare il cellulare la notte: magari lasciandolo per ore sotto carica o addirittura lasciandolo sotto il cuscino del proprio letto. Stando a quanto riferito dal Mirror, è sbagliatissimo ricaricare il cellulare la notte . Un’abitudine che potrebbe provocare un:

Incendio domestico provocato dal surriscaldamento della batteria, soprattutto se il cellulare viene messo sopra le lenzuolo o lasciato vicino alla biancheria del letto.

provocato dal surriscaldamento della batteria, soprattutto se il cellulare viene messo sopra le lenzuolo o lasciato vicino alla biancheria del letto. Danneggiamento alla batteria perché la notte si è portati a generare una ricarica completa del cellulare, cosa che danneggia il dispositivo.

2. Portare il cellulare in bagno con l’obiettivo di continuare ad usarlo. Non tutti sanno che questo è un errore che fanno tutti senza pensare che questa azione veicola più facilmente batteri e virus, come ha riferito lo studio condotto da Sony e O2.

Questo è possibile per “colpa” delle cover di gomma dei telefoni, dove si annidano i batteri e i virus e li portano in giro per tutto l’ambiente domestico.