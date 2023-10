Sinisa Mihajlovic, tutti in lacrime per l’ultimo messaggio sui social: difficile trattenere la commozione

Una lunga battaglia prima di arrendersi: la storia di Sinisa Mihajlovic ha commosso tutti, ecco l’ultimo messaggio emozionante

Ha fatto parlare di sè da calciatore e da allenatore: una carriera ricca di successi per essere protagonista in campo e fuori. Dal carattere duro, Sinisa Mihajlovic è stato anche al centro di siparietti con risvolti negativi. La lunga battaglia contro la malattia ha emozionato davvero tutti con messaggi di addio davvero ricchi di amore.

La sua grande famiglia è rimasta molto unita nonostante la tragedia con la scomparsa del campione serbo. Ora è arrivato l’ultimo messaggio davvero emozionante in un giorno davvero speciale. Tanti commenti sono arrivati per un filmato suggestivo e ricco d’amore: un abbraccio fisico che ha fatto scendere anche qualche lacrima.

Sinisa Mihajlovic, l’amore eterno: la famiglia sempre unita

Il 14 dicembre dello scorso anno è venuto a mancare l’ex difensore di Sampdoria e Lazio, tra le tante in cui ha militato, a causa della leucemia. Sempre al fianco della moglie Arianna Rapaccioni, ha lasciato anche sei figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Il primo figlio Marko è nato da una sua precedente relazione.

Sinisa Mihajlovic ha sempre potuto contare sull’affetto della sua famiglia davvero numerosa. Durante la battaglia contro la malattia, si è riunita sempre di più per dargli forza. In passato lo stesso campione serbo ha rivelato di essere molto affettuoso con i propri figli, perché sapeva molto bene cosa volesse dire avere genitori che non vengono incontro ad abbracciarti.

Recentemente sull’account Instagram della moglie Arianna è apparso un breve filmato davvero emozionante con la nipote Violante, figlia di Virginia: “La festa dei nonni vogliamo celebrarla così… con il dolcissimo video della piccola Violante che abbraccia la foto del nonno Sinisa Mihajlović 🥹❤️”. Una giornata molto particolare in casa Mihajlovic per ricordare lo stesso Sinisa, che era innamorato pazzo della nipotina conosciuta per poco, troppo poco, tempo.

Per tanti anni è stato fortemente apprezzato come calciatore e poi come allenatore. Il suo addio ha sconvolto la felicità della sua famiglia, che è stata obbligata a farsi forza per continuare ad andare avanti tenendo bene a mente i suoi insegnamenti. Una tragedia incredibile che ha scosso il mondo del calcio in quei giorni gelidi: il ricordo di Sinisa Mihajlovic è sempre molto vivo in tutti coloro che lo amavano e seguivano. Un duro in campo che ha saputo trasmettere emozioni a non finire.