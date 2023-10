Iginio Massari, finalmente svela la ricetta del suo tiramisù: è questo il segreto che lo rende unico

Finalmente Iginio Massari svela il suo segreto per preparare un tiramisù unico: vediamo subito la deliziosa ricetta. A chi non piace il triamisù? Il tradizionale dessert italiano che fa impazzire tutti! Infatti, oltre ad essere letteralmente una delizia, è anche facile e veloce da preparare! Bene, se vogliamo ottenere un tiramisù perfetto, non ci resta che vedere la ricetta del maestro Iginio Massari, il quale ci svela un piccolo segreto! Scopriamolo insieme! Iginio Massari è uno dei pasticcieri più noti in Italia e nel mondo. Ha iniziato la sua carriera quando era molto giovane e mentre lavorava in vari ristoranti e pasticcerie in Italia. Col tempo, ha guadagnato tantissima fama per la sua spiccata abilità in cucina , ma in particolare nella preparazione di dolci e dessert .

Uno dei tanti dessert iconici preparati dal maestro pasticciere Iginio Massari, è sicuramente il tiramisù. Uno dei dolci italiani più amati al mondo, con una base di savoiardi imbevuti nel caffè, e uno strato di mascarpone con la superficie spolverata con cacao. Chi resisterebbe? Nessuno! Ma a quanto pare, il nostro maestro Iginio Massari, ha un segreto per far venire il tiramisù a regola d’arte. Non ci resta di sapere qual è!

La ricetta del tiramisù di Iginio Massari: ecco svelato il suo segreto!

Effettivamente, seguire la ricetta del noto pasticciere Iginio Massari, prevede la sostituzione di un ingrediente al posto degli albumi. Adesso capiremo subito qual è, ma si tratta sicuramente di una garanzia firmata da Massari. Quindi, per preparare il tiramisù occorrono i seguenti ingredienti: 500 gr di mascarpone, 300 gr di savoiardi, 280 gr di caffè espresso, 190 gr di zucchero, 120 gr di tuorlo d’uovo, 40 gr di liquore marsala, 20 gr di cacao amaro in polvere, 500 ml di panna montata e 200 ml di panna liquida.

Per quanto riguarda la preparazione invece, occorre innanzitutto preparare il caffè, il quale una volta pronto, bisogna aggiungere 40 gr di zucchero. In seguito, aggiungere anche 1 gr di cacao amaro in polvere e poi lasciar raffreddare. Intanto, sbattere con delle fruste elettriche i tuorli d’uovo insieme al mascarpone. Aggiungere anche la panna liquida, continuando a montare il composto.

Unire al composto la restante parte di zucchero, e poi la quantità di marsala e di panna montata. Mescolare il tutto cercando di non smontare il composto. A questo punto, prendere una pirofila e spalmare uno strato di crema al mascarpone, poi inzuppare i savoiardi nel caffè e e disporli in maniera allineata sulla teglia. Coprire il tutto con la crema e ripetere i passaggi finché non si arriva alla superficie della teglia.

Livellare il tutto con la crema avanzata e spolverare il cacao amaro in polvere sulla superficie intera del dolce. Lasciare il tiramisù in frigo per circa 2 ore, dopodiché potrai finalmente gustare la ricetta di Iginio Massari. Buon appetito!