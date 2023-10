Esselunga: svelato quanto costa (davvero) fare la spesa e come risparmiare tanto | Gioia per la famiglie

Si tratta di uno dei supermercati più famosi in Italia. Ecco quanto costa fare la spesa all’Esselunga e come risparmiare

In questo periodo difficile fatto di continui aumenti di prezzi in tutti i settori economici, oltre ad un’inflazione sempre crescente, anche fare scorte per la propria credenza è difficile.

Purtroppo non possiamo assolutamente privarci dei nostri beni di prima necessità, quindi quello del supermercato è un costo da non sottovalutare mai. Me quanto costa davvero fare la spesa in uno dei supermercati più famosi d’Italia come l’Esselunga? Vediamolo insieme: ti suggeriremo anche un modo per risparmiare.

Ecco come fare la spesa all’Esselunga e risparmiare

L’Esselunga è una famosa catena di supermercati italiana che ha cambiato il modo di fare acquisti, soprattutto nel Nord Italia. Grazie alla sua incredibile capacità di fornitura, è uno dei supermercati più conosciuti nel nostro Paese e rappresenta spesso una soluzione valida ai nostri bisogni. Ma sapete quanto costa davvero fare la spesa all’Esselunga? Non è facile definire se l’Esselunga sia un supermercato costoso e poco accessibile. Ma anche in questi store è possibile trovare articoli in offerta oppure molto convenienti. Un esempio valido è il minestrone Smart da 1,5kg della Orogel: il suo coso è di soli 1,98euro.

Ovviamente, un ottimo risparmio è rappresentato anche dai prodotti a marchio Esselunga, oltre a quelli di alta qualità come i prodotti Esselunga Bio. Ma possiamo trovare prodotti convenienti anche tra i freschi e i confezionati. Essendo un supermercato particolarmente fornito, infatti, è possibile fare una spesa di 50€ settimanali trovando prodotti particolarmente convenienti. Il modo migliore, infatti, sarà quello di organizzare i pasti e approfittare delle varie offerte a prezzi molto bassi. Molto spesso, infatti, possibile acquistare prodotti ottimi a prezzo basso, come il bagnoschiuma della linea Smart prodotto l’azienda MilMil. Il costo del bagnoschiuma neutro è di soli 2,37€.

Prezzi piuttosto convenienti anche quelli della pasta, con una confezione di 1kg della linea Smart che costa solo 1,19€ ed è prodotta da Granoro. Ma quindi quanto costa fare la spesa da Esselunga? Diciamo che con circa 50€ è possibile fare una spesa settimanale o addirittura per una decina di giorni. Tuttavia, il segreto è sempre quello di fare una lista che comprenda tutti i pasti da preparare durante la settimana interessata. In questo modo si acquisterà solo il minimo indispensabile, senza spendere in maniera eccessiva e acquistando i prodotti utili alle nostre preparazioni.