Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi con un volto preoccupante: cos’è successo

In questi giorni sui social Lorenzo Riccardi è apparso davvero stanco e stravolto. Ma cosa è successo all’ex volto di Uomini e Donne?

Uno dei protagonisti più amati delle scorse stagioni di “Uomini e Donne” è stato proprio Lorenzo Riccardi che ha rivestito all’interno del dating show più longevo della televisione italiana sia il ruolo di corteggiatore che di tronista, come accade in realtà a tantissimi altri beniamini che fanno breccia nel cuore dei più affezionati del programma.

Il caso di Lorenzo, però, è stato davvero particolare e sui generis. Il 27enne, infatti, ha partecipato per ben tre volte a Uomini e Donne. La primissima volta aveva corteggiato per poco tempo Ludovica Valli, quelle rare apparizioni in televisione però erano bastate a Lorenzo per farsi notare quel tanto che basta per essere richiamato.

Ma anche la seconda esperienza all’interno del dating show non è stata delle migliori. Il bel Riccardi, infatti, avrebbe voluto conquistare il cuore di Sara Affi Fella. Mesi dopo però si è scoperto come l’ex tronista e volto di Temptation Island non avesse mai lasciato il suo fidanzato dell’epoca, Nicola Panico, e così – dopo il secondo buco nell’acqua – arrivò per Lorenzo la grande occasione, quella fortunata.

Lorenzo Riccardi non sembra più lo stesso: ecco cosa sta succedendo all’ex tronista

Si dice che non c’è due senza tre e nel caso di Lorenzo Riccardi questo detto popolare è più vero che mai. Dopo mesi di attesa, alla fine il bel tronista ha deciso di lasciare il programma con Claudia Dionigi ed effettivamente ci aveva visto giusto. Lorenzo e Claudia, infatti, non solo sono una delle coppie più amate uscite da “Uomini e Donne“, ma anche una delle più affiatate e stabili.

In altre parole, i due sono più innamorati che mai e il loro amore si è solo moltiplicato con la nascita della piccola Maria Vittoria. Lo scorso dicembre, infatti, Lorenzo e Claudia sono diventati genitori della loro prima bambina che ora ha dieci mesi. Ovviamente però, non è sempre rose e fiori con un bambino piccolo e questo l’ex tronista di U&D lo sa molto bene.

Qualche giorno fa, infatti, sulle sue Instagram Stories Lorenzo ha pubblicato una foto all’alba in cui appariva visibilmente stanco e provato. Mavi – il soprannome della bambina – sta facendo ancora penare un po’ i genitori la notte dormendo poco. E gli effetti si vedono tutti eccome: “Giuro una volta ero un bel ragazzo“, ha scritto a corredo della story Lorenzo ironizzando sulla nottata insonne. “Mavi sono 2 giorni che piange tutta la notte senza farci dormire neanche un minuto“. Ma anche questo significa essere un papà!