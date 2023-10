Dal palcoscenico alla passerella, Elodie sempre più diva: gli occhi sono tutti su di lei a Parigi

Non dovrebbe essere il suo ambito, ma Elodie fa impazzire tutti in passerella a Parigi: immagini mozzafiato.

Talentuosa, ma anche bellissima e sexy. Conosciamo queste doti di Elodie. La cantante romana, però, non smette mai di darci prova di sé. Eccola, spigliatissima e bellissima in passerella. Parigi è tutta ai suoi piedi.

Elodie è oggi una delle cantanti più famose d’Italia. Ma è anche un’icona di stile, con i suoi outfit spesso aggressivi, sexy e sensuali. Insomma, non deve sorprendere che la bella 33enne romana, oltre che essere un’artista unanimemente apprezzata, sia anche il sogno della maggior parte degli italiani. Anche per questo sui social è davvero molto seguita, dove possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza. Le immagini che vi proporremo oggi non sono adatte ai deboli di cuore.

Una cantante che ha bisogno di ben poche presentazioni, dato che piazza ogni sua canzone sempre nelle primissime posizioni delle classifiche. Lei che, dalla quindicesima edizione del talent “Amici di Maria De Filippi”, ha vissuto un’ascesa inarrestabile, fino ad arrivare un simbolo. Vanta già diverse partecipazioni al Festival di Sanremo: la prima volta nel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”, poi nel 2020 con “Andromeda” e nel 2023 con “Due”.

Elodie splendida in passerella

Una vera e propria diva, Elodie. Negli anni hanno fatto discutere anche alcune sue prese di posizione su temi di natura civile e sociale, ma la cantante romana ha sempre sostenuto e ribadito le proprie idee con grande coraggio, guadagnandosi ulteriore stima da parte di critici e pubblico.

Ovviamente, un’artista del genere non può che aver fatto parlare di sé anche per ciò che concerne la vita privata e sentimentale. Legata per molto tempo a un altro grande artista come il rapper Marracash, oggi forma una delle coppie più glamour del jet set italiano insieme al pilota motociclistico Andrea Iannone.

E, a proposito di glamour, lo è stata, eccome, la sua presenza a Parigi in passerella. È la stessa cantate a pubblicare un breve video che documenta la sua sfilata in una delle città più eleganti al mondo, peraltro location fondamentale del mondo della moda. Ma Elodie non sembra affatto a disagio in un ruolo che non dovrebbe essere il suo.

Eccola, allora, fasciata da quest’abito nero elegantissimo e sensualissimo, che ne esalta le forme. Anche questa volta, la nostra Elodie ha colpito le coronarie dei maschietti, dato che questo breve video sfiora le 180mila visualizzazioni mentre scriviamo.