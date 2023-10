Vite al limite, lutto travolge Nowzaradan: il finale tragico che nessuno si aspettava

In questo articolo parliamo di un lutto che ha sconvolto il dottor Nowzaradan di Vite al limite e il suo staff e che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Vite al limite è una trasmissione americana seguitissima in tutto il mondo. È uno specchio sul vissuto di persone gravemente obese, che cercano di riprendere il controllo delle loro vite, sotto la sapiente guide del 78enne dottor Younan Nowzaradan.

Non è facile intraprendere un percorso di dimagrimento con un peso iniziale di 200/300 kg. Anzi. La strada è prevalentemente in salita, e ci vuole una bella dose di coraggio per affrontare tutto. Sono molte le cose di cui tener conto lungo il tragitto: in primis, capire che cosa ha scatenato il mangiare in modo compulsivo. Spesso, il problema nasce da un profondo malessere provocato da traumi, maltrattamenti, lutti, depressione, abusi sessuali e molto altro ancora.

Il medico chirurgo iraniano mette a disposizione dei pazienti anche uno psicologo, in modo da poter affrontare i propri traumi più da vicino. Alcuni pazienti non riescono a superare i propri limiti e abbandonano, altri manifestano trasformazioni semplicemente straordinarie. Alcuni, a distanza anche di anni dalla fine del loro percorso nel programma regrediscono, o dimagriscono ancora, oppure, purtroppo, perdono la vita.

Vite al limite, il lutto che ha scioccato il dottor Nowzaradan

Durante o dopo le riprese del programma, ci sono stati diversi lutti che hanno sconvolto telespettatori ma anche l’equipe della trasmissione. Sono 15 i pazienti morti dopo o durante Vite al limite.

Nello specifico, a perdere la vita è stata anche Destinee Lashaee, a soli 30 anni. Destinee è stata la prima paziente transgender del dottor Now. Quando ha cominciato il suo percorso nel programma, Destinee pesava 300 kg, ed era molto preoccupata per la sua salute, temeva potesse morire. Si è molto impegnata durante l’anno all’interno della trasmissione, ed era riuscita a dimagrire moltissimo, oltre 100 kg, per poi proseguire anche una volta terminato il percorso con il dottor Now e il suo team.

Destinee soffriva però di depressione, e questa potrebbe essere stata una ipotetica causa del suo decesso. Da quanto si apprende dai media locali, Destinee si sarebbe suicidata. Non si hanno molte informazioni, la sua morte è avvolta nel mistero. Il fratello, dopo il decesso di Destinee, ha diffuso la notizia con un post, in cui ha scritto: «Mi dispiace che ti sia sentita sola, mi dispiace che abbia sentito di non avere nessun altro a cui rivolgerti, mi dispiace che tu abbia sentito di non avere altra scelta».