In questo articolo parliamo di un nuovo tipo di figura professionale, il professional organizer, di grande aiuto per i vip e che sta spopolando di recente.

Quando si ha una vita molto impegnata, si è una celebrità per intenderci, può accadere di non avere tempo per poter pensare anche alla propria casa.

Gli ultimi anni hanno visto crescere diverse professionalità, che sono di sostegno alla persona. Al di là delle professioni sanitarie, ci sono i personal trainer, che si occupano di aiutare la persona a restare in forma, ci sono coloro che si occupano delle pulizie, insegnanti che fanno lezioni private, chi si occupa del tuo modo di vestire e molto altro ancora.

C’è anche chi si occupa dei social media, di fare in modo che il proprio profilo sia seguitissimo e di creare post che fanno presa. E poi, c’è il professional organizer, che è la figura di cui vi vogliamo parlare oggi, e che sta letteralmente spopolando tra le celebrities. Ma quali servizi offre questa figura e perché sta diventando tanto importante? Scopriamo insieme che cos’è e quali sono i motivi per cui sta diventando indispensabile per le celebrities, in particolare.

Professional organizer: tutto sulla figura che sta spopolando tra i vip

È un business in ascesa, che si sta diffondendo e che, come spesso accade, si diffonde per primo in America. Il professional organizer è un ruolo che fino a poco tempo fa conoscevano davvero poche persone, eppure pian piano sta spopolando tra le star, ed è destinato a grande crescita.

La guru è Marie Kondo, autrice giapponese nota a livello internazionale e specializzata proprio nell’organizzazione della casa e nel tenerla in perfetto ordine. Si può sempre creare spazio è il suo motto, anche se sembra non ci sia. Quando si vive nel disordine, la nostra salute mentale non può fare a meno di risentirne. Questo accade soprattutto quando si vive un periodo buio. Il lavoro del professional organizer riguarda l’occuparsi di riorganizzazione degli ambienti domestici, ovvero cucina, bagno, ripostiglio, armadio, cassetti e molto altro ancora.

L’organizer deve coinvolgere il cliente, deve comprendere quali sono le sue necessità e che stile di vita conduce. Si occupa di riorganizzare cassetti, armadi, tutto secondo un certo ordine: magari ordinando i vestiti per colore, in che occasioni le usa ecc. A far conoscere questo lavoro sono state soprattutto celebrities e influencer, che hanno mostrato sui loro social come il professional organizer ha completamente trasformato le loro case, riorganizzando a dovere gli spazi domestici.