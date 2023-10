Angelina Mango, quello che fa dietro le quinte non passa inosservato: il video è virale

Angelina Mango è tornata subito protagonista con un nuovo successo: ecco il filmato virale che nessuno si aspettava

La sua voce ha conquistato tutti. Ora il successo è davvero inarrestabile per diventare una star della musica italiana e non solo. Cresciuta in una casa di artisti, Angelina è riuscita a farsi strada cercando di trarre insegnamenti dai consigli dei suoi genitori. La tragedia della scomparsa di papà Pino è stata dura da mandare giù, ma la giovane artista si è fatta forza per imporsi su grandi palcoscenici.

Un successo smisurato per Angelina Mango, figlia d’arte, che si è resa protagonista negli ultimi tempi con il brano Ci pensiamo domani. Dopo aver partecipato al talent di Mediaset, Amici di Maria De Filippi, la giovane artista italiana farà breccia nel cuore degli italiani con il suo nuovo singolo Che t’o dico a fa’ in uscita il 6 ottobre: il tour partirà proprio da Napoli il 12 di questo mese.

Ha trionfato nella passata stagione ad Amici nella categoria canto: cresciuta a Lagonegro, ha voluto così seguire le orme del papà che non viene dimenticato mai dagli appassionati di musica italiana. Mango ha scritto davvero la storia con composizioni conosciute ancora oggi: così sua figlia Angelina proverà a rievocarlo ogni volta grazie al suo talento. Classe 2001, la stessa giovane artista è riuscita così a farsi strada nonostante le solite voci per destabilizzare il suo successo.

Angelina Mango, il filmato pubblicato sui social: ecco cos’è accaduto

Ha messo in mostra tutto il suo talento che ha sbalordito davvero l’Italia intera. Nonostante la scomparsa del padre, ha potuto contare sul supporto della madre, anche lei cantante, Laura Valente, che ha sostituito Antonella Ruggero all’epoca dei Matia Bazar.

Poche ore è stato pubblicato anche un suo video virale dietro le quinte: la stessa Angelina si è lasciata andare a cantare la colonna sonora di Mare Fuori, ormai celebre in Italia. Un successo smisurato per la giovane artista che non intende fermarsi proprio sul più bello.

Un notevole successo che ha attirato sempre più seguaci fino ad imporsi sulla scena nazionale. Ora Angelina Mango vuole continuare ad essere protagonista per lasciare un segno nella musica italiana proprio come ha fatto papà Pino. La svolta arriverà proprio nei prossimi giorni con un nuovo singolo tutto da ammirare: il successo ad Amici è stato davvero decisivo. Sono stati mesi ricchi ed intensi con un exploit totale, ma il suo trionfo è meritato.