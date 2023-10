Tutto il giorno fuori casa e poco tempo per cucinare? Tre idee rapide e gustose per mantenersi in forma

Tutto il giorno fuori casa, non è sempre facile trovare il tempo (o la voglia) di preparare la cena per tutta la famiglia. Ecco tre idee rapidissime

Semplificati la vita prendendo ispirazione dalle nostre veloci ricette serali! Non hai tempo per cucinare stasera? Stai tranquillo, niente ti obbliga a ricorrere ai piatti industriali! Con pochi consigli e gli ingredienti giusti è possibile improvvisare in pochi minuti una cena gourmet ed equilibrata!

Per non doversi più chiedere cosa si cucinerà la sera, è importante avere sempre con sé piccole riserve di prodotti in modo da poter trovare facilmente qualcosa con cui improvvisare. Pasta, riso, semi e legumi vi permetteranno di realizzare insalate fredde e piatti caldi abbinati a buoni condimenti, erbe aromatiche e spezie, in tempi rapidissimi.

Tutto il giorno fuori casa: ecco qualche idea veloce e sfiziosa per la cena

Per preparare velocemente piatti deliziosi per la cena, il congelatore è un grande alleato! Appena potete, ricordatevi di conservare lì le vostre preparazioni fatte in anticipo durante il fine settimana, di conservarvi gli avanzi o di conservare lì la carne o il pesce acquistati freschi. Inoltre, durante la cottura, ricordatevi di raddoppiare le quantità. La seconda metà troverà facilmente il suo posto nel tuo congelatore e, quando non avrai idea o voglia di preparare la cena, avrai la soluzione a portata di frigo.

Ecco tre ricette per una cena veloce:

Tacos di nasello, pomodoro e scalogno. I bambini adorano il pesce impanato, ma non è necessario friggerlo. In questa ricetta veloce dei tacos, il nasello impanato viene cotto al forno, un’alternativa più sana ma anche facilissima da preparare per deliziare tutta la famiglia nelle serate in cui siete a corto di idee per la cena. Ti basterà scaldare le tortillas per 30 secondi su ciascun lato in padella quindi guarnirle con il pesce, i cubetti di pomodoro, lo scalogno, le foglie s’insalata.

Involtino di prosciutto espresso. Di’ addio al tradizionale panino e scopri una deliziosa alternativa: l’involtino! In questa ricetta il pane viene sostituito da una piadina integrale, guarnita a piacimento. Prova il nostro gustoso involtino con prosciutto, crema di formaggio, uvetta e insalata. Pronto in meno di 5 minuti, questo pasto espresso non richiede cottura. Perfetto per un pranzo veloce o da condividere come aperitivo. Di fretta, stanco, senza ispirazione…

Non vuoi affrontare una ricetta troppo complicata ma vuoi comunque evitare di accontentarti di un piatto troppo semplice? I tortellini agli spinaci sono perfetti per una cena facile e veloce! Facili da preparare, sono pronti in meno di 15 minuti. Sbucciare e affettare gli scalogni. Rosolare lo scalogno e il curry per 3 minuti in padella con 2 cucchiai olio d’oliva. Aggiungete i tortellini, fateli rosolare per 2 minuti, poi aggiungete 1 bicchiere d’acqua (10 cl) e fate cuocere per 4 minuti mescolando. Aggiungere le foglie di spinaci, salare, pepare e cuocere per 1 altro minuto, mescolando. Servire in padella.