Dopo lo scandolo a Uomini e Donne, Sara Affi Fella torna a far parlare di sé: la notizia inaspettata!

Ricordate Sara Affi Fella? Dopo Uomini e Donne l’ex tronista ha cambiato vita e ora torna a far parlare di sé, la notizia emoziona i fan.

Sara Affi Fella ottenne non poca visibilità in passato per aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzato Nicola Panico. Era stata lei a coinvolgere l’ex in quell’avventura televisiva per testate la sua fedeltà dopo che le aveva dato più volte modo di dubitare.

Nel reality dei sentimenti Panico si era pericolosamente avvicinato alla tentatrice Antonella Fiordelisi, i loro atteggiamenti piuttosto intimi ferirono non poco la Affi Fella. Al falò di confronto a causa del suo comportamento poco rispettoso nei suoi confronti lei decise di mettere fine alla loro storia d’amore. I due dopo qualche settimane tornarono insieme e andarono a convivere, ma le cose non sono andate come speravano.

I due improvvisamente smisero di seguirsi sui social e poco dopo Sara Affi Fella è approdata a Uomini e Donne nei panni di tronista. Il suo percorso nel noto dating show di Maria De Filippi è durato ben sette mesi, alla fine ha scelto Luigi Mastroianni ma la loro storia d’amore è durata circa un mese prima di giungere al capolinea. Qualche tempo dopo è emersa la scandalosa verità, in realtà la relazione tra l’ex tronista e Nicola Panico non era mai finita. Lei aveva finto di essere single solo per ottenere visibilità a Uomini e Donne e guadagnare economicamente.

Sara Affi Fella sui social mostra la novità, la proposta di nozze emoziona i fan

Nei giorni scorsi l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire tutti coloro che la seguono e la amano.

Nel video si vede lei insieme al compagno Francesco Fedato durante una romantica cena a lume di candela, al termine della quale lui le ha fatto un’emozionante proposta di matrimonio. Il calciatore si è inginocchiato e le ha mostrato un bellissimo anello di fidanzamento, lei al settimo cielo ha subito detto di si.

Sara Affi Fella e il compagno stanno insieme dal 2019, l’anno successivo annunciarono sui social di essere in attesa del loro primo figlio, Tommaso. A distanza di quattro anni la loro storia d’amore procede a gonfie vele e sono pronti a suggellare il loro amore con le nozze. Ai suoi seguaci lei ha fatto sapere che il matrimonio sicuramente verrà celebrato nel 2024, ha poi smentito le voci su una presunta gravidanza, ad oggi non è incinta.