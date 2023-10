Carlo Conti sostituisce Amadeus a Sanremo: terremoto in Rai

Il conduttore Carlo Conti fa le scarpe al suo collega Amadeus: ecco cosa sta succedendo in Rai. Inaspettato.

Il pubblico non si sarebbe mai aspettato che a sostituirlo potesse essere proprio lui eppure la notizia sta già facendo il giro del web e della carta stampata.

Scopriamo il rumors inaspettato su Carlo Conti e Amadeus che sta mettendo in crisi i fan di entrambi i conduttori, che oltre a essere colleghi sono molto amici da sempre.

Carlo Conti sostituirà Amadeus, l’annuncio inaspettato

L’appuntamento più importante e più atteso di tutto l’anno per i telespettatori italiani è senza dubbio uno: il Festival di Sanremo. Vuoi perché si tratta di un contenuto che ormai va avanti da settanta anni e ha attraversato indenne o quasi intere generazioni di italiani, vuoi per la musica, vuoi per la conduzione, la kermesse canora del Teatro Ariston conferma anno dopo anno il suo successo.

L’appuntamento con la prossima gara della canzone italiana è a febbraio e già si conoscono le date esatte: andrà in onda dal 6 febbraio al 10 febbraio. Al timone ci sarà di nuovo Amadeus, per il quale potrebbe essere l’ultima volta al Festival di Sanremo. La prossima edizione potrebbe essere dunque quella conclusiva della sua esperienza, dopo un susseguirsi di ben tre edizioni, che sono andate tutti a gonfie vele.

Il Festival di Sanremo 2025 ,in altre parole, avrà un nuovo volto, e di certo il pubblico Rai non è felice di questa notizia perché si era affezionato da Amadeus, soprattutto da quando lo ha visto condurre perfino durante il triste periodo del Covid-19, in quell’edizione senza pubblico e con i palloncini al posto degli spettatori dal vivo, che resterà per sempre un ricordo nella storia della tv italiana.

Anche uno dei suoi più cari amici colleghi e sua spalla destra in parecchi contenuti televisivi, ovvero Carlo Conti ha condotto più volte il Festival, e a quanto pare potrebbe essere proprio Carlo Conti al timone del Festival di Sanremo 2025. Come infatti si legge sulle pagine di Nuovo, il settimanale che si occupa di tv, spettacolo e gossip, Carlo Conti non avrebbe escluso la possibilità di tornare alla conduzione della kermesse canora italiana e alla domanda su un suo eventuale ritorno all’Ariston ha risposto: “Tornare a Sanremo? Mai dire mai nella vita!”.

Insomma, anche se Carlo Conti e Amadeus sono colleghi e anche amici di vecchia data, e insieme hanno dato luogo ad alcuni dei momenti più iconici della storia della tv italiana degli ultimi anni, potrebbe essere proprio il conduttore di I Migliori Anni, il varietà di Rai 1, a rimpiazzare Amadeus.