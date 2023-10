Elisabetta Gregoraci da Parigi ha un fisico da urlo…In Nero è sublime FOTO

Elisabetta Gregoraci a Parigi splendida e seducente, che fisico con un look in nero che incanta tutti gli ammiratori del web e non solo.

Da diversi anni ormai, Elisabetta Gregoraci è una delle migliori rappresentanti del fascino made in Italy in giro per il mondo. La modella e showgirl calabrese conquista tutti con la sua classe infinita e seducente e non perde occasione per ricordare a tutti la sua bellezza mozzafiato attraverso gli scatti postati sui social.

Lo sanno bene i fan che la seguono sempre con grandissimo affetto e partecipazione, incantati dalla sua eleganza. Le apparizioni di Elisabetta, in tv e sui social, fanno sempre un certo rumore. E’ stato così in estate, durante la conduzione del tour musicale di Battiti Live. E naturalmente anche sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ormai due milioni di followers.

Tra gli impegni di lavoro e i suoi scatti delle vacanze, ancora una volta, Elisabetta ha fatto strage di cuori e non poteva essere altrimenti. Il trascorrere del tempo sembra non influire minimamente su di lei, che si propone sempre in splendida forma e con una sensualità incontenibile. A 43 anni, ha ancora l’entusiasmo e la verve di una ragazzina e questo si vede praticamente in ogni nuova foto.

Elisabetta Gregoraci, silhouette da sballo: abito aderente e minigonna pazzesca

Se sulle spiagge della Sicilia, della Sardegna e della sua Calabria, Elisabetta aveva regalato spettacolo, lo stesso sta accadendo adesso, con l’ultimo post sulla sua pagina social che la ritrae in una ambientazione di altissimo profilo. Per le strade di Parigi, la Gregoraci si conferma una delle modelle nostrane più irresistibili.

Con indosso un abito di gran classe, sponsorizzando una nota casa di moda, Elisabetta Gregoraci fa innamorare per l’ennesima volta, con tanti dettagli che non possono passare inosservati. Sorriso radioso, lineamenti divini, un abito aderente che incornicia alla perfezione la sua meravigliosa silhouette. Il nero sta bene su tutto, su Elisabetta ancora di più.

La sua figura slanciata e sinuosa accende in un attimo la passione dei fan, la minigonna che scopre quanto basta le sue gambe perfette è un autentico capolavoro. E la reazione del web non può che essere quella di sempre. Like a ripetizione, commenti estasiati, la Gregoraci è una garanzia e non manca mai di regalare momenti magici alla sua platea di affezionati ammiratori.