Melita Toniolo sempre più bella: la mini canottiera mette in risalto il suo meraviglioso lato “A” – FOTO

Melita Toniolo bellissima nel nuovo scatto, la mini canottiera mette in risalto tutte le sue curve e la visione è da sogno: eccola così.

Popolarissima sui social, Melita Toniolo si gode la sua carriera da conduttrice radiofonica, mentre su Instagram non mancano le sponsorizzazioni; proprio come più di 15 anni fa, quando si metteva in mostra al Grande Fratello, la “diavolita” è pienamente nel cuore di tutti gli spettatori.

Sin dalla sua partecipazione al reality show di Canale 5 il pubblico era rimasto ammaliato dal suo incredibile fascino, che a distanza di più di un decennio è rimasto immutato: di fatto, la Toniolo è considerata da molti tra le donne più belle del nostro mondo dello spettacolo, una vera e propria icona di sensualità.

Scatto dopo scatto, con tutta la sua bellezza, riesce sempre ad infiammare il web e anche passata l’estate la conduttrice non manca di mostrare le sue curve da capogiro; nel nuovo scatto, indossando una mini canottiera, mette in risalto il suo lato “A” e tutti i fan rimangono a bocca aperta. Eccola così, una vera e propria bomba sexy.

Melita Toniolo con la mini canottiera, lato “A” tutto in primo piano: la “diavolita” alza la temperatura – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Melita Toniolo ha lasciato migliaia e migliaia di follower a bocca aperta con la sua proverbiale bellezza: in qualunque modo decide di mostrarsi, i fan pendono dalle sue labbra, ma particolari outfit non fanno altro che esaltare il suo corpo marmoreo.

“Ciao Raga tutto rego? Vi aspetto sempre in diretta su R101 dalle 14 alle 17!🎤🎙️” scrive la Toniolo nella didascalia del nuovo post, ricordando a tutti l’appuntamento in radio col suo programma; prima di mandare vocali o messaggi al numero messo a disposizione dall’emittente, però, tutti i fan rimangono incantati dalla sua sensualità e lo sottolineano con tantissimi complimenti.

La canottiera arancione mette in risalto il suo florido e prosperoso décollété, mentre il sorriso accennato fa risplendere il fascino mediterraneo sul viso della conduttrice; solarità, bellezza e sensualità fanno della “diavolita” una donna veramente apprezzatissima. A migliaia i like dei fan al post, così come i commenti; in questa nuova fase della sua carriera è ancor di più vicina al pubblico con la sua voce, ma foto dopo foto, sui social, offre una visione da mozzare il fiato.