Le scarpe sono strette? Ecco come puoi risolvere il problema gratis senza doverle riportare al negozio

Hai comprato delle scarpe troppo strette? Niente paura ecco due consigli per risolvere il problema senza doverle portare indietro!

Le scarpe sono un accessorio assolutamente indispensabile, devono essere comode, di buona fattura e soprattutto prodotte con materiali di qualità. Le calzature italiane, fra l’altro sono famose in tutto il mondo per qualità delle materie prime e per lo stile. Spesso le donne sono delle vere collezioniste di scarpe: come si fa a rinunciare a quella calzatura che ha lo stesso identico colore della nuova gonna che ci siamo appena comprate!

In effetti a volte esageriamo e ci ritroviamo scarpe di tanti i colori sparse per tutta la casa, a volte questa attrazione per le scarpe può farci fare anche dello cose strane: per esempio comprarle di un numero che non è esattamente il nostro, oppure ostinarci a prenderne un paio, anche se ci fanno male, solo perché è l’ultimo pezzo rimasto e non le troveremo mai più. Cosa possiamo fare in questi casi? Le riportiamo indietro? C’è un modo per risolvere il problema e tenersi le agognate scarpe.

Scarpe strette che ti fanno malissimo? Ecco cosa devi fare per risolvere!

Se abbiamo comprato delle scarpe e ci accorgiamo che sono troppo strette e non riusciamo a camminarci, il primo istinto è portarle indietro per ripiegare su qualcos’altro o gettarle via. Ma c’è una soluzione, se seguiamo questi semplici consigli potremmo utilizzare le nostre scarpe che non saranno più strette:

–La carta: quando acquistiamo delle scarpe nuove hanno sempre all’interno della carta che serve ad evitare che perdano la loro forma, possiamo usare lo stesso principio per evitare che stringano; prendiamo un bel po’ di carta e, dopo averla appallottolata, la bagnamo con l’alcol; inseriamola all’interno della scarpa fino in fondo, quindi lasciamola così per tutta la notte. Al mattino ci renderemo conto che le scarpe sono più comode e più morbide e molto probabilmente non avremo alcun fastidio indossandole.

–La patata: questo sistema va bene solo per le scarpe in pelle, non usatele sui tessuti. Si prende una patata la si taglia a fette e si avvolge in uno strofinaccio o anche in della carta di giornale; inseriamo il fagottino dentro la scarpa e la lasciamo tutta la notte così: anche in questo caso al mattino, provando la scarpa, non avrete più la sensazione di aver infilato il piede in una morsa!