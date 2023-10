Risparmi una montagna di soldi ogni mese se rispetti la regola delle 24 ore: da quando è virale la usano tutti

Vuoi risparmiare un bel po’ di soldi ogni mese? Allora devi applicare la regola delle 24 ore: da quando è diventata virale la utilizzano davvero tutti!

Risparmiare, al giorno d’oggi, è diventato davvero necessario per poter sopravvivere all’inflazione e alla grande crisi economica che ormai attraversa il nostro paese e sembra proprio non volerlo lasciare.

Ovviamente abituarsi a nuovi ritmi, nuove spese e soprattutto nuovissime ‘uscite economiche’ è difficile e ci sono, ancora oggi, tantissime persone che fanno difficoltà a risparmiare, ritrovandosi a fine mese a dover fare i conti con una bolletta salatissima ed un conto in banca quasi in rosso.

Come possono essere aiutate? Quale metodo potrebbe giovane in questo? Alcuni esperti in materia parlano della regola delle 24 ore. Si dice che da quando è virale tutti ne vanno matti e la utilizzano senza problema! Vediamo insieme di cosa si tratta e come poterla mettere in pratica anche noi.

Vuoi risparmiare davvero? Allora devi utilizzare la regola delle 24 ore: resterai davvero a bocca aperta!

Se avete già iniziato a risparmiare, saprete di certo che in rete vi sono ormai diversi metodi per poter conservare un bel po’ di soldi per poter arrivare a fine mese senza avere l’acqua alla gola. Uno di questi, ad esempio, potrebbe sicuramente essere quello del 50-30-20. Quest’ultimo consiste nel dividere le proprie spese in modo da poter pagare le bollette e le spese quotidiane, da cui non si può in alcun modo scappare, poter preparare un piano B in caso di spese extra (quali aggiustare l’auto, qualche visita in particolare e così via) ed infine gli hobby o lo shopping, insomma del tempo libero da dedicare a sè.

Quest’oggi vogliamo farvi conoscere un metodo completamente nuovo che vi consentirà di risparmiare davvero tanto.

Il metodo di cui parliamo si chiama ‘Metodo delle 24 ore’. Viene solitamente utilizzato quando siamo in procinto di fare una spesa ‘pazza’ che proprio non ci serve, ma che necessariamente decidiamo di avere. Ad esempio, in vetrina abbiamo appena visto un vestito meraviglioso che deve necessariamente essere nostro, o magari abbiamo visto quegli scarpini da calcio senza i quali non riusciremmo a giocare bene. Ed ecco quindi che ci si fionda nel negozio, acquistando ciò che desideravamo, che poco dopo scopriamo di non aver bisogno. Ecco, in questo caso entra in gioco la regola delle 24 ore.

Quest’ultima è semplicissima e consiste nel riflettere bene, per almeno 24 ore, sull’acquisto che desideriamo fare. Se, dopo aver trascorso un’intera giornata, continuiamo a pensare a quel determinato oggetto, anche nelle ore successive, allora vuol dire che ne abbiamo davvero bisogno o risulta essere per noi davvero necessario. Quindi dobbiamo comprarlo. In caso contrario, potremmo lasciar perdere e decidere di conservare quel denaro per fare altro.