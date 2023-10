Chat segreta di Facebook Messenger: come funziona e perché dovresti utilizzarla

Esiste una funzione di Facebook Messenger molto curiosa ed interessante. Ecco come utilizzare la ‘chat segreta’

Non tutti la conoscono ma è una funzione molto interessante introdotta da alcuni anni da Facebook su Messenger, l’app di messaggistica istantanea collegata al social. Si tratta della ‘chat segreta’ o ‘conversazione segreta’.

Un’opzione che sarebbe bene conoscere dal momento che è strettamente legata ad uno dei temi più importanti collegati ai social network ovvero quello della privacy. Ma di cosa si tratta, come accedervi e, soprattutto, a che cosa serve? Scopriamo tutti quello che riguarda questa opzione interessante.

Chat segreta, la funzione di Messenger che non tutti conoscono

La chat segreta offre, di fatto, un più avanzato livello di privacy rendendo le conversazioni online attraverso Messenger maggiormente protette, ovvero garantendo un maggiore livello di sicurezza. Infatti gli scambi di messaggi che avvengono attraverso questa chat risultano totalmente inaccessibili, a garanzia del fatto che altre persone possano visionarle. Una vera e propria forma di protezione, dunque, che funziona mediante la crittografia end-to-end. I messaggi vengono cioè ‘decifrati’ in maniera tale che soltanto mittente e destinatario li possano leggere senza il rischio che possibili malintenzionati possano intercettarli e usarli per scopi loschi.

La protezione sussiste durante il percorso di trasmissione del messaggio e questo impedisce anche ad eventuali hacker di intercettarli mediante specifici software di intercettazione. Ma anche gli stessi gestori del servizio non hanno possibilità alcuna di visionare tali comunicazioni. Per avviare una conversazione segreta su Messenger occorre iniziare una normale chat con un contatto per poi premere sull’immagine del profilo e tra le opzioni individuare “avvia una conversazione segreta”. A quel punto la chat sarà protetta dalla crittografia end-to-end. Importante è sottolineare che la comunicazione non comparirà su altri dispositivi ai quali si è collegati col medesimo account.

Come visualizzare i messaggi nascosti

Oltre ai messaggi, attraverso la chat segreta si possono inviare foto, immagini ed adesivi mentre è escluso l’invio di video e gif. Inoltre non vi è la possibilità di iniziare una chat segreta di gruppo e per avviarla con un singolo amico, è necessario che entrambi gli utenti abbiano installato sul dispositivo l’ultima versione di Facebook Messenger. Infine qualora uno dei due utenti dovesse cancellarla, tutti i messaggi andrebbero persi definitivamente per entrambi.

Esiste anche la possibilità di spedire messaggi che possono essere programmati per autodistruggersi in un dato momento. Le conversazioni segrete si trovano in una cartella nascosta individuabile andando nella sezione messaggi > richieste di messaggi da dove sarà possibile, selezionando “vedi richieste con filtri”, leggerli. Questo utilizzando la versione desktop di Facebook mentre via app bisognerà cliccare sul menù delle opzioni e poi su “persone”, “Richieste di messaggi” e “Vedi richieste con filtri”.