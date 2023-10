Cosa non fare quando ci si strucca: gli errori da evitare per il bene della propria pelle

Quando ci si strucca ci sono degli errori che non bisognerebbe commettere per nessun motivo: ecco quali sono e come evitarli

Dopo una serata di lunga durata trascorsa col proprio partner o con le proprie amiche, per ogni donna è naturale struccarsi una volta rincasati. Per quanto per alcune ragazze sia ormai un automatismo vero e proprio, in realtà ci sono tanti errori che in tante commettono.

Nel prossimo paragrafo, dunque, ci sarà una vera e propria lista di consigli da seguire per attuare questa pratica correttamente. Con la speranza che sempre meno persone sbaglino a loro volta.

Nel momento in cui ci si strucca si commettono inconsapevolmente tantissimi errori. Dunque, per statistica, sicuramente la stragrande maggioranza delle persone coinvolte ne commetteranno almeno due o tre di quelli elencati.

Ecco come struccarsi correttamente

Il primo errore, nonché il più classico, è quello di fare affidamento sui dischetti di cotone usa e getta. Questo può essere certamente un ottimo compromesso, ma solo se il materiale in questione è di alta qualità. Diversamente potrebbe rappresentare soltanto un danno per la nostra pelle, che a contatto col trucco che cola potrebbe causare dei danni.

Lo stesso discorso vale anche per le salviette struccanti, altro errore molto comune. Anch’esse possono presentare dei piccoli difetti in termini di qualità, provocando segni o irritazioni al viso di chi le utilizza. Parlando invece di azione effettiva, i movimenti che si compiono per struccarsi sono altrettanto importanti. Strofinarsi il viso con un qualsivoglia tipo di materiale non è sicuramente una scelta saggia. Spezzarsi le ciglia o irritare il proprio viso con movimenti bruschi e poco cauti è, purtroppo, davvero facile.

Essendo il viso molto delicato, ci sono inoltre delle aree che non dovrebbero mai entrare in contatto determinati prodotti. Se si decide di utilizzare un olio struccante, questo non dovrebbe mai entrare in contatto con gli occhi. Per lo stesso motivo per cui si sta molto attenti a non spalmarsi la crema solare proprio in loro prossimità. L’orzaiolo o la congiuntivite sono un pericolo concreto, su cui incappare non è così raro come si pensa.

Una volta capito quali prodotti utilizzare e come utilizzarli, si dovrà anche pensare a cosa si farà dopo. Prendendo per esempio il già citato olio struccante, dopo il suo utilizzo si dovrà ricorrere all’uso di un detergente apposito. Evitando così di provare a rimuovere i suoi residui con l’acqua, lavandosi il viso e rischiando di commettere danni irreparabili.

Di errori come si può vedere ce ne sono tanti, ed è importante conoscerli per non commetterli mai più.