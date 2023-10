Vuoi uno sguardo che stende?! Basta usare questi rimedi naturali e vedrai che roba

Pensate che il vostro sguardo sia spento, inespressivo e incapace di colpire chi vi sta intorno? Ecco dei rimedi naturali per voi

Il modo migliore e più efficace per comunicare con le persone che ci stanno intorno è attraverso i nostri occhi, in particolare attraverso lo sguardo. Lo sguardo, infatti, è lo specchio dell’anima, si dice, può essere il biglietto da visita di una persona, il passaporto per entrare in un nuovo gruppo di persone che possono diventare amici, colleghi, partners di vita.

Infatti il nostro modo di comunicare con gli occhi può accendere dei sentimenti e delle emozioni molto significative in chi ci sta intorno. Con lo sguardo siamo capaci di respingere gli altri così come di attirarli in modo incredibile e permanente esattamente come il metallo con la calamita.

A questo proposito, quindi, potremmo dire che appunto avere una capacità di guardare riuscendo ad attrarre ed a colpire allo stesso tempo, può essere una qualità naturale di un a persona più fortunata di un’altra, ma in molti casi può anche diventare una dote di qualcuno che, avendo uno sguardo piuttosto anonimo, riesce a rendersi più accattivante ed intrigante. Per esempio, a seconda del colore e della forma degli occhi che abbiamo, sappiamo che le ciglia sono una parte molto importante per il nostro sguardo.

Quali sono i metodi naturali più efficaci per ottenere uno sguardo bello ed intrigante?

Quando ci trucchiamo, tendiamo spesso a voler rendere più accesi i nostri occhi e non sbagliamo affatto, poiché proprio gli occhi sono la prima cosa che notiamo in una persona. E spesso ci poniamo molti problemi perché vorremmo con tutte le nostre forze che il nostro sguardo sia più intenso e accattivante, soprattutto se vogliamo conquistare qualcuno che ci piace.

Ma come possiamo far si che ciò accada senza dover ricorrere a prodotti chimici oppure senza dover esagerare con il trucco e risultare pacchiani o addirittura volgari? La soluzione c’è e sembra essere anche molto efficace. Basta ricorrere infatti a dei rimedi naturali che potete mettere in pratica senza fatica e troppo denaro.

Sappiamo tutti che per illuminare ed accendere il nostro sguardo, allungare le ciglia è il modo più efficace. Infatti anche le ciglia crescono esattamente come i capelli e vanno curate, preferibilmente tutte le sere prima di coricarsi, spalmandoci sopra un po d’olio o del siero adatto. Potete anche fare dei piccoli massaggi alla palpebra per alcuni minuti dopo aver applicato l’olio. In particolare è consigliato l’olio di ricino, perché possiede la vitamina E. Si può provare anche a praticare una laminazione per metà bio e avremo delle ciglia lunghe e meravigliose.