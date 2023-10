Hai mai mangiato la carbonara con la zucca? La ricetta sfiziosa in versione autunnale

Hai mai provato la carbonara fatta con la zucca? Ecco la ricetta di una nuova versione autunnale del tipico piatto romano.

La carbonara è un tipico piatto della cucina romana: bastano davvero pochissimi ingredienti per creare qualcosa di davvero eccezionale. Ma ora, dimentica per un attimo la versione classica per provarne una nuova, dal sapore autunnale: ecco per te, la carbonara fattacon la zucca.

L’autunno è ormai arrivato ed ha portato con sé le prime verdure ed ortaggi di stagione con i quali possiamo preparare dei piatti davvero unici e straordinari. La ricetta di oggi è una rivisitazione della classica carbonara (uova, guanciale e pecorino). Quello che ti andrò a proporre oggi è quindi il piatto romano fatto con la zucca. Andiamo a vedere per prima cosa quali sono gli ingredienti di cui avrai bisogno:

200 gr di guanciale

1 peperoncino secco

Sale quanto basta

450 gr di zucca pulita

400 gr di pasta

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva quanto basta

½ bicchiere d’acqua

Vediamo quindi come si prepara questo piatto davvero molto buono e molto gustoso e soprattutto che sa di autunno.

Preparazione della carbonara con la zucca

Per prima cosa devi prendere la zucca e tagliarla a quadratini, prima però leva tutti i semi e la buccia. Mettila in una ciotola ed aspetta un attimo prima di utilizzarla. Ora potrai prendere una padella alla quale aggiungerai un po’ di olio EVO: solo dopo aver compiuto questo passaggio potrai aggiungere uno spicchio di aglio e del peperoncino e farli rosolare.

Subito dopo, potrai quindi aggiungere la zucca che hai preparato all’inizio e condisci il tutto con il sale: solo dopo aver aggiunto anche mezzo bicchiere di acqua, mescola il tutto. Ora chiudi la padella con il coperchio: in questo modo la zucca si ammorbidirà. Non appena vedi che è pronta, spengi il fuoco e lascia raffreddare per qualche minuto.

Ora non ti resta che preparare una crema con la zucca: utilizza in questo caso il mixer ad immersione, ovviamente dopo che si sarà raffreddata. In seguito, dovrai prendere un pentolino e far rosolare il guanciale al suo interno. Attenzione a non aggiungere l’olio o il burro.

Dopo potrai mettere sul fuoco la pentola dell’acqua: solo quando arriverà a bollore potrai salare e buttare giù la pasta. Quando sarà al dente potrai metterla nella pentola della zucca, per poi aggiungere anche il guanciale e mescola per bene.

Ora potrai servirla a tavola e se vuoi potrai aggiungere anche i pinoli interi e il pecorino grattugiato. Buon appetito!