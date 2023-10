Anticipo ferie non maturate: in quali casi si può chiedere

In questo articolo andremo ad analizzare tutti i casi previsti dalle normative vigenti per chiedere l’anticipo ferie non maturate.

Molte persone che sono state assunte da poco tempo potrebbero non avere abbastanza giorni di ferie accumulati per poter fare una lunga vacanza.

Di solito, si accumulano solo poco più di 2 giorni di ferie al mese, quindi nei primi mesi di lavoro non si hanno abbastanza giorni di ferie o permessi a disposizione. Questo potrebbe essere un problema se si desidera organizzare una vacanza estiva o se l’azienda decide di chiudere e il dipendente è costretto a prendere dei giorni di ferie. La soluzione potrebbe essere chiedere un anticipo al datore di lavoro.

Esiste la possibilità per un dipendente di utilizzare le ferie non ancora maturate durante il rapporto di lavoro? Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché la normativa non contempla specificamente questa situazione e lascia la decisione al dipendente e al datore di lavoro. Nonostante la legge non vieti l’utilizzo delle ferie non ancora maturate, la decisione finale spetta sempre al datore di lavoro.

Anticipo ferie non maturate: quando e come si può chiedere

I neoassunti in un’azienda privata hanno pochi giorni di ferie accumulati per andare in vacanza. Tuttavia, è possibile chiedere le ferie anticipate, anche se non si hanno giorni di ferie maturati. Concedere le ferie anticipate è una scelta del datore di lavoro e non un obbligo. Il dipendente può richiederle, ma non può contestare un eventuale rifiuto. Se concesse, le ferie anticipate saranno segnate come debito nella busta paga e verranno scalate mensilmente sulla base della quantità stabilita dal contratto collettivo o dagli accordi aziendali.

Di solito, si accumulano circa 2,5 giorni di ferie al mese. Il datore di lavoro ha il potere di decidere se concedere o negare la richiesta di ferie anticipate da parte del dipendente. Non esiste una norma specifica che stabilisca quanti giorni di ferie non maturate si possano anticipare. Se il datore di lavoro acconsente, i giorni di ferie che sono stati goduti in anticipo saranno considerati come debito e compensati con quelli maturati successivamente. Se un dipendente decide di dimettersi prima di aver accumulato abbastanza giorni di ferie, le ferie anticipate saranno trattenute dal suo ultimo stipendio.

Ad esempio, se il dipendente ha un saldo negativo di 10 giorni di ferie, riceverà uno stipendio inferiore poiché quei 10 giorni non lavorati saranno sottratti. La Costituzione considera di fondamentale importanza il diritto alle ferie retribuite. L’articolo 36 garantisce che i lavoratori abbiano una retribuzione adeguata e sufficiente per vivere dignitosamente, nonché il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.

La legge stabilisce un periodo minimo di 4 settimane di ferie all’anno, ma i contratti collettivi possono prevedere un numero maggiore di giorni, ma mai inferiore. Le regole generali per il godimento delle ferie prevedono 2 settimane continuative da giugno a settembre, altre 2 settimane frazionabili entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione e ulteriori giorni stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale. Tuttavia, queste regole possono essere soggette a deroghe del CCNL o degli usi aziendali.