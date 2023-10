Brownies, l’ingrediente segreto che non scoprirete mai: la ricetta golosissima che vi stupirà

Un dei dolci che appassiona molti sia grandi che piccoli é il brownies ma con un ingrediente segreto é ancora più buono

I brownies sono una delle prelibatezze più amate in tutto il mondo. Questi squisiti dolci al cioccolato sono morbidi, ricchi e irresistibili. Ma cosa direste se vi dicessi che c’è un ingrediente segreto che potrebbe sorprendervi? I brownies possono essere preparati in molte varianti, ma oggi sveleremo una ricetta golosa che ha un elemento segreto: i fagioli tritati.

Questi dolci sorprenderanno il palato dei vostri ospiti con la morbidezza e il delizioso sapore cioccolatoso, senza che nessuno possa indovinare l’ingrediente segreto. Questa è una ricetta perfetta per soddisfare la voglia di dolce senza sensi di colpa, grazie al contenuto più sano. Provate questa variante dei brownies e stupitevi del risultato delizioso e inaspettato!

L’Ingrediente Segreto

L’idea di utilizzare i fagioli tritati nella preparazione potrebbe sembrare insolita, ma è una scelta sorprendentemente sana e deliziosa. con una consistenza cremosa, riducono la quantità di burro necessaria e aumentano il contenuto di fibre e proteine, rendendo questo dolce un’opzione più salutare. Inoltre risultano ancora più umidi grazie ai fagioli.

Ingredienti:

1 lattina (circa 400 g) di fagioli neri o cannellini, sciacquati e scolati

1/4 di tazza di burro non salato, fuso

2 uova

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1/2 tazza di zucchero

1/3 di tazza di cacao in polvere non zuccherato

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

1/4 di cucchiaino di sale

1/2 tazza di gocce di cioccolato fondente o pezzi di cioccolato fondente tritati (opzionale)

Istruzioni:

Preriscaldate il forno a 180°C e rivestite una teglia quadrata da 20 cm con carta forno. In un frullatore, mescolate i fagioli tritati finemente insieme al burro fuso fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete le uova, l’estratto di vaniglia e lo zucchero al composto di fagioli e burro nel frullatore e mescolate fino a ottenere una consistenza omogenea. In una ciotola separata, mescolate il cacao in polvere, il lievito in polvere e il sale.

Incorporate il composto di fagioli e burro nella miscela di ingredienti secchi e mescolate bene fino a ottenere un impasto uniforme. Se desiderate, aggiungete le gocce di cioccolato fondente o i pezzi di cioccolato fondente tritati all’impasto e mescolate. Versate l’impasto nella teglia preparata e livellatelo con una spatola. Cuocete in forno preriscaldato per circa 20-25 minuti o fino a quando un bastoncino inserito al centro esce leggermente sporco di briciole, ma non di impasto liquido. raffreddarli completamente prima di tagliarli in quadretti e servirli.