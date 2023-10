Re Carlo non mangia mai il pranzo: svelato il motivo che nessuno sapeva

Il neo sovrano del Regno Unito, Re Carlo III, ha un’inusuale abitudine alimentare. Salterebbe completamente il pranzo. Qual è il motivo

L’ex Principe del Galles ha accolto completamente le sue responsabilità da monarca del Regno Unito alla morte di Elisabetta II, divenendo Re Carlo III. Aveva già preso carico dei molteplici impegni, sostituendosi all’anziana madre, deceduta all’età di 96 anni nel settembre dell’anno scorso.

Da quel momento in poi, la sua vita, già abbondantemente sotto i riflettori e colma di incombenze, è stata scandita ancora di più da un ritmo frenetico fatto di incontri e apparizioni ufficiali. Proprio per questo motivo, incuriosisce il fatto che il sovrano abbia deciso di optare per uno stile alimentare inconsueto. Egli, a quanto pare, non ricaricherebbe le energie a metà a giornata per consumare il pranzo. In molti si chiedono cosa ci sia dietro questa scelta. Il motivo è interessante e rivela molto del carattere di Re Carlo III.

Re Carlo III e la curiosa scelta di non consumare il pranzo a metà giornata: il motivo è rivelatorio

Questa sua particolarità era stata resa nota quando, in occasione del suo 70esimo compleanno, fu pubblicato sul sito web della famiglia reale, un elenco di 70 fatti curiosi su Carlo. All’epoca era ancora “solamente” il principe di Galles. Si evidenziava proprio che non pranzasse affatto. La notizia è stata confermata anche dall’ex corrispondente reale Gordon Rayner su The Telegraph. Re Carlo non farebbe pause come molti lavoratori durante il normale orario dedicato al pranzo.

Rayner ha spiegato che il sovrano è solito fare colazione tardi e lavorare a oltranza. Per lui il pranzo è un lusso. Purtroppo, l’ex corrispondente si è accorto di questa inusuale abitudine a sue spese e in maniera diretta. Affiancando spesso Sua Maestà, ha sperimentato spesso la fame a metà giornata durante i tour reali. Il resto del personale, ovviamente già abituato, nascondeva snack nelle tasche per andare avanti.

Stessa esperienza anche per l’ex addetto stampa del Re, Julian Payne. Ha sottolineato come il Re non gradisca il pranzo e raccomandi sempre ai suoi collaboratori di fare una colazione sostanziosa o di portare degli spuntini per fronteggiare la lunga giornata lavorativa. Per Re Carlo III è la colazione ad avere un ruolo fondamentale nella sua routine alimentare. É nel primo pasto della mattina prende tutta l’energia necessaria. Il suo piatto preferito? Le uova al forno. Tra le ricette che predilige vi è una variante con formaggi britannici di alta qualità denominata “Cheesy Baked Eggs”.

Il sovrano apprezza anche frutta secca come noci e semi, spesso accompagnati da una tazza di tè. Non disdegna nemmeno i funghi, meglio se selvatici ma di alta qualità.