Abbiamo sempre sbagliato: questi 7 prodotti non vanno mai conservati in frigorifero

Sapete che alcuni prodotti non andrebbero mai conservati in frigorifero? Abbiamo sempre sbagliato, ma da adesso in poi si può rimediare.

In frigorifero tendiamo a conservare praticamente di tutto. Non parliamo soltanto di alimenti, ma anche di creme, prodotti per la casa e tanto altro. È proprio la temperatura fredda che in alcuni casi preserva l’efficacia e può aiutare a tenere i batteri lontani. Sempre più spesso siamo in qualche modo portati a conservare alcuni oggetti in frigorifero come ad esempio le batterie.

Purtroppo, nonostante questa sia una pratica molto comune è anche tra le più sbagliate. Conservare le batterie nel frigorifero, infatti potrebbe essere un male. Ma così come le batterie, ci sono anche tanti altri oggetti di uso quotidiano che non dovremmo mai e poi mai tenere nel frigorifero. Vediamo di quali si tratta.

Ecco gli oggetti che non vanno mai conservati in frigo

Sapete che ci sono alcuni oggetti che non vanno assolutamente conservati in frigorifero? Come abbiamo già visto, molti sono proprio convinti che conservare le batterie in frigo sia fondamentale per prolungare la loro durata. In genere negli ultimi anni le batterie sono state riposte nel frigo da molte persone, per farle durare più a lungo. In realtà, si tratta di un falso mito perché l’ambiente umido va a condensare sulle batterie e di conseguenza si formerà la ruggine o altri tipi di danni.

Ma andiamo avanti con il secondo oggetto, che non va mai riposto in frigo e parliamo dello smalto per le unghie. Alcuni secondo quanto riferito da Raquel Kehler , creatrice di interior design presso RoomCrush, sono convinti che conservare lo smalto in frigorifero possa aiutare ad evitare che perda il colore. In realtà non è proprio così, anzi il rischio è che si debba utilizzare un diluente per poterlo riutilizzare.

Ed ancora, non va assolutamente conservato in frigo il rossetto, perché gli ingredienti contenuti in esso si separano se refrigerati e la condensa può fargli perdere l’umidità. Insomma, il rossetto conservato in frigorifero va a male. Anche le bottiglie di spray da cucina dovrebbero rimanere nella dispensa piuttosto che in frigo. Perché? Le temperature fredde possono far aumentare la pressione della lattina e favorirne l’esplosione.

Alcuni condimenti, come alcune salse o olii, non vanno conservati in frigo. In questo caso troverete qualche indicazione sull’ etichetta. Molti sono convinti che conservare il caffè in frigorifero possa far sì che questo prodotto mantenga la sua freschezza più a lungo. In realtà è un falso mito, visto che il caffè va ad attirare l’umidità del frigo e di conseguenza perde il suo sapore. Mai conservare in frigo il bicarbonato di sodio, semplicemente perché andrà ad assorbire tutti gli odori del frigorifero che influenzeranno il gusto del cibo.