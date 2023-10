Codice della Strada cambia: 2600 euro di multa per questa cosa che fai sempre e vita dura per i monopattini

Tolleranza zero per alcuni specifici comportamenti alla guida con il nuovo Codice della Strada: quando si rischiano sanzioni da 2600 euro.

L’approvazione del nuovo Codice della Strada ha portato con sé un netto inasprimento delle sanzioni che riguardano, tra le altre cose, anche comportamenti scorretti ad oggi attribuibili a numerosi guidatori. E che potrebbero ora costare davvero caro.

Tanto che una di queste azioni, molto pericolosa sia per la propria incolumità che per quella di altri automobilisti e passeggeri, potrà essere punita con una multa fino a 2.600 euro. Un altro aspetto della nuova normativa riguarda invece la regolamentazione dell’utilizzo dei monopattini. Ma andiamo con ordine.

Codice della Strada, multa fino a 2.600 euro per un comportamento scorretto. Lo fanno in tanti

Il pugno duro del nuovo Codice della Strada interessa numerosi aspetti collegati all’utilizzo di un veicolo a due o quattro ruote. Il disegno di legge voluto del ministro dei Trasporti Matteo Salvini prevede, tra le altre cose un intervento drastico contro chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dopo essere già stato condannato in precedenza: dovrà a questo punto rispettare come nuovo limite lo 0 e rinnovare con visita medica la patente ma non solo. Sarà tenuto ad installare a sue spese un dispositivo chiamato alcolock che impedirà, qualora venga rilevato un tasso alcolemico superiore allo 0, di avviare il motore.

Altro importante intervento è quello legato alle multe per chi guida con il cellulare: moltissimi lo fanno mettendo a rischio la loro stessa vita e quella di chi circola nelle immediate vicinanze. Le multe saranno salatissime: potranno toccare, in caso di prima violazione, il range tra 422 e 1697 euro con la possibilità di sospendere la patente di guida anche alla prima violazione per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi e 8 punti in meno. In caso di seconda infrazione entro due anni dalla prima la multa sarà compresa tra 644 e 2588 euro e 10 punti decurtati.

Per quanto riguarda i monopattini si prevede l’obbligo di targa e assicurazione, nonché di indossare il casco. La sanzione per chi circola senza documenti sarà compresa tra 100 e 400 euro oppure tra 200 e 800 euro se non verrà rilevata la presenza degli indicatori luminosi di svolta e freno. Sanzioni pesanti sono previste anche per guida in contromano o su strade extraurbane trafficate o per le cosiddette soste selvagge. Invece i monopattini in sharing dovranno, al di fuori delle zone consentite, bloccarsi in automatico.