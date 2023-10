Se non ti piace questo cibo c’è un motivo ben preciso, e si trova proprio dentro la tua bocca

Molti cibi sono i nostri preferiti, ma alcuni non riusciamo proprio neanche a guardarli perché non ci è piaciuto il sapore.

Di norma la nostra alimentazione non deve essere solo sana ma anche saporita, la dieta mediterranea offre una serie di cibi che, in diverse varianti, possiamo mangiarli e sentirci davvero bene, non si tratta solo di insalatone, ma anche limitati grammi di pasta con qualche verdura cotta è sempre un’alternativa sana a qualcosa che va fritto nell’olio.

Inoltre dovremmo mangiare tutti più frutta e verdura, che danno un forte apporto di vitamine, aminoacidi buoni e soprattutto aiutano a restare in linea anziché mangiare carne rossa. Se non ci riusciamo sempre basta aggiungere alla dieta degli integratori, anche il nostro medico ce li può consigliare; per quanto riguarda variare delle verdure anche alcune di esse, per quanto possono essere tante, possono proprio non piacerci, per questo le evitiamo, spesso non è un capriccio ma proprio il nostro organismo le rigetta e ce la fa sentire con un gusto che non ci gradiamo, questo accade nella maggior parte delle persone e soprattutto con una tipologia di verdura.

Perché alcuni cibi non ci piacciono?

Spesso non è questione di qualcosa che ci dà noia e non lo vogliamo mangiare perché non ci è piaciuto dal primo assaggio e non riusciamo a mangiarlo anche cucinato in varie maniere, persino frullato, ma perché tutto questo? Ovviamente la colpa non è nostra ma dei nostri recettori e papille gustative che abbiamo sulla lingua.

Grazie ad esse riusciamo non solo a percepire se un cibo ci piace, ma anche se è acido, dolce, amaro, ci aiutano a capire il gusto che è fondamentale soprattutto per la nostra sopravvivenza, ma anche l’olfatto aiuta parecchio a capire l’aroma di un alimento.

Se un cibo ha un gusto strano subito lo percepiamo come disgustoso e lo vorremmo evitare, soprattutto nei broccoli, cavolfiori, cavoli e cavoletti di Bruxelles, contengono una molecola S-metil – cisteina solfossido, essa in alcuni soggetti è innocua ma con altri potrebbe reagire male ai batteri e alle papille gustative della lingua e soprattutto della saliva, per questo sentiamo il gusto sgradevole di quelli ed altri cibi, questo non succede solo nei bambini ma anche negli adulti che non riusciranno mai a mangiare queste verdure. Che sia meno o più forte le alternative possono essere diverse e cercare di nascondere il sapore originale con spezie o formaggi.