Non serve la bilancia: come pesare il cibo con una mano (o due)

In campeggio, in vacanza, la bilancia ha esaurito le batterie? Niente panico, ci sono tanti consigli per misurare farina e zucchero con le mani.

La bilancia è un accessorio importante, soprattutto in cucina. Senza di esso, è difficile misurare con precisione il peso degli ingredienti necessari per le ricette. Tuttavia, a volte la bilancia si guasta. Cosa fare allora? Ecco alcuni suggerimenti.

È necessario preparare una ricetta che richieda misurazioni precise degli ingredienti. Tuttavia, non hai una bilancia a portata di mano oppure l’unica bilancia nella tua cucina ha deciso di lasciarti andare nel momento cruciale. Non c’è bisogno di farsi prendere dal panico, hai diverse alternative. Riuscirai a dosare relativamente bene gli ingredienti semplicemente utilizzando altri elementi a portata di mano, facilmente reperibili in una cucina.

Non serve la bilancia: si può misurare anche con un metodo alternativo

Il primo è ovviamente il misurino. Se non ne hai nemmeno uno, sappi che puoi utilizzare le equivalenze anche utilizzando alcuni accessori della tua cucina. Il misurino è molto facile da usare. Tutto quello che devi fare è aggiungere l’ingrediente e leggere la misura indicata sulla scala corrispondente. I bicchieri graduati offrono generalmente più scale, per misurare liquidi (acqua, latte, olio, ecc.) ma anche farina, zucchero, cacao, ecc.

Questo può salvarti la giornata quando si tratta di preparare la torta senza la bilancia che decide di smettere di funzionare nel momento peggiore. Se sfortunatamente non riesci a mettere le mani su un misurino in uno dei tuoi armadi, dovrai giocare con le equivalenze… Basta guardare le tue mani per sapere quanto cibo dovresti mangiare.

In effetti, le tue mani possono aiutarti a misurare la dimensione delle tue porzioni. Il Ministero della Salute raccomanda quanto segue. Ogni giorno devi consumare 1 manciata = 1 porzione. Per illustrare il concetto, ecco a cosa corrisponde una porzione per i diversi gruppi alimentari:

1 palmo della mano aperto = mezza tazza

1 palmo della mano socchiusa= ¼ di tazza

2 mani= 1 tazza

1 pollice = 2 cucchiaini

1 falange del pollice = 1 cucchiaino.

Il vantaggio del metodo manuale è che la tua mano cresce con te. Quando sei giovane, il tuo fabbisogno energetico è inferiore e la tua mano è piccola, mentre quando cresci i tuoi bisogni aumentano e così anche le dimensioni della tua mano. Ma attenzione: alcune persone hanno le mani molto grandi o, al contrario, molto piccole. Questo metodo viene quindi fornito solo a scopo informativo.