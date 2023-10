Sophie Codegoni oggi è una bellissima e giovane mamma, ma com’era prima della chirurgia? Le foto del passato lasciano senza fiato

Sophie Codegoni è un’influencer amata e molto popolare. Di recente è diventata mamma ma com’era prima prima della chirurgia?

Sophie Codegoni è un personaggio pubblico che su Instagram ha 1 milione di fedeli follower. Nel suo passato c’è un’esperienza a Uomini e Donne, ma com’era prima della chirurgia? Ecco tutti i dettagli.

Sophie Codegoni ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo come modella per Chiara Ferragni. Successivamente è diventata tronista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche al Grande Fratello Vip dove è quasi arrivata alla finale. Nella casa più spiata d’Italia ha incontrato il futuro padre di sua figlia.

Dopo quest’ultima avventura che ha aumentato ancora di più la sua popolarità presso il pubblico è stata chiamata nella trasmissione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Avanti un altro. Dal punto di vista della vita privata la vip ha portato avanti la sua relazione con Alessandro Basciano. Ma qualcuno si chiede come fosse prima della chirurgia. Ecco la sorprendente risposta.

Sophie Codegoni: è sempre stata da mozzare il fiato

Di recente la modella è stata al centro dell’attenzione per un’intervista rilasciata nel corso di un programma.

Sophie Codegoni ha infatti partecipato a È sempre Cartabianca dove ha affrontato il tema della chirurgia estetica che lei ben conosce. In realtà la vip non ha mai fatto mistero di aver ceduto ai ritocchini. Il 12 maggio scorso l’ex gieffina è diventata mamma per la prima volta di una bellissima bambina chiamata Cèline Blue che mostra senza timore sui social.

A ogni modo l’ex tronista ha dichiarato di essersi distrutta a forza di ritocchini. La bonas di Avanti un altro ha iniziato il suo calvario a 16 anni convincendo i genitori a rifarsi le labbra. Poi è toccato al seno. Faceva spesso punture per gonfiare le labbra, più del necessario. Più di recente ha pubblicato sulla sua seguitissima pagina Instagram scatti in versione anni 90′ che hanno divertito molto i suoi fan.

Si tratta appunto di finte foto, soprattutto perché lei è nata nel 2000. Oggi la ventidueenne, come accennato è una giovane mamma che ha già coinvolto la figlia neonata nella sua attività. La piccina è infatti modella per abiti per neonati. Sul profilo della neo mamma non ci sono foto recenti di come fosse in passato, prima di ricorrere a trattamenti. I fan però sanno che il loro idolo era bellissimo anche al naturale.