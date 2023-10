Zucca, streghetta o fantasmino? Dimmi quale simbolo di Halloween preferisci e ti rivelo il tuo potere nascosto

Ciascuno di noi ha un potere nascosto che viene fuori al momento giusto. Scegli il tuo simbolo di Halloween preferito e scopri il tuo potere.

Halloween è sempre più vicina. Questa festa americana ormai viene festeggiata in tutto il mondo. Scopri qual è il tuo potere nascosto in base al simbolo di Halloween che ti rappresenta di più.

Ma Halloween è la festa delle streghe, delle zucche o dei fantasmi? Nessuno lo sa con esattezza. Di derivazione celtica, questa festa è diventata celebre grazie alla tradizione americana di andare in giro per le case travestiti da fantasmi o da streghe per spaventare i vicini. Per l’occasione tutte le abitazioni vengono decorate con zucche di ogni forma e dimensione.

Da qualche anno Halloween si festeggia anche in Italia dove ha assunto le connotazioni di un secondo Carnevale in chiave un po’ più dark. Se a Carnevale è tradizione travestirsi da Arlecchino o Pulcinella, ad Halloween diventiamo tutti streghe o spettri o personaggi che incutono terrore. I tre simboli di Halloween sono la zucca, la strega e il fantasma e ad ognuno corrisponde un potere misterioso.

Halloween: scegli il tuo simbolo e scopri il tuo potere nascosto

Ogni persona nel suo intimo ha un potere. C’è chi, senza neanche saperlo, ha il potere di far star bene gli altri; c’è chi ha il potere di far fare alle altre persone ciò che desidera; chi riesce a intuire tutto prima di tutti. Conoscere il proprio potere nascosto è importante per poterlo usare al meglio.

Oggi ti proponiamo un test molto divertente. Devi scegliere il tuo simbolo di Halloween preferito, quello da cui ti senti maggiormente rappresentato. I tre simboli sono: la zucca, la streghetta e il fantasmino. Scegli di impulso senza rifletterci troppo e poi, di seguito, leggi il profilo corrispondente al tuo simbolo preferito.

Zucca

Se il tuo simbolo di Halloween preferito è la zucca, non c’è dubbio: il tuo potere nascosto è l’intuito. Sei una persona un po’ solitaria e molto riflessiva, ti piace osservare e analizzare ma senza mai giudicare. Sfrutta al meglio questo tuo potere per evitare di trovarti in situazioni spiacevoli e per aiutare i tuoi amici.

Streghetta

Se il simbolo di Halloween che più ti rappresenta è la streghetta, la tua forza è la tua obiettività. Tu non perdi mai la bussola e anche nelle situazioni più difficili riesci a prendere decisioni eque e imparziali. Sei un ottimo team leader proprio in virtù di questo tuo potere nascosto.

Fantasmino

Se, infine, il tuo simbolo di Halloween preferito è il fantasmino, il tuo potere nascosto è la grinta. Tu non perdi mai l’ottimismo e la fiducia nelle tue risorse interiori. Hai grinta da vendere e riesci sempre a cavartela. Usa questo tuo potere per incoraggiare anche gli altri a non mollare mai.