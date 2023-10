Whatsapp, vuoi essere più tranquillo? I trucchi per aumentare privacy e sicurezza

Whatsapp, ecco svelati i trucchi per aumentare la sicurezza e la vostra privacy. Ecco come stare tranquilli.

Al giorno d’oggi purtroppo sul web è possibile essere truffati, spiati, ed in alcuni casi finire nei guai senza esserne consapevoli. Whatsapp è una delle applicazioni più utilizzare ogni giorno da miliardi di persone in tutto il mondo. Ad ogni modo, sono sempre di più coloro che si chiedono se sia possibile aumentare la sicurezza e la privacy.

Ovviamente questo è possibile ed a seguire vi diremo come fare, quali pratici trucchi applicare per evitare di rimanere vittime dei tanti malintenzionati che non aspettano altro che truffarci.

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo al giorno d’oggi. Sono sempre di più gli utenti che utilizzano questa applicazione, si conoscono davvero tante funzionalità e soprattutto le novità che di tanto in tanto vengono introdotte per sfruttare l’applicazione al massimo. Nel tempo, da quando WhatsApp è arrivato sui nostri telefoni, le funzionalità sono state cambiate.

Whatsapp, svelati i trucchi per aumentare la sicurezza e la privacy

Si sono aggiunte tante opzioni, come ad esempio quelle riguardanti i messaggi vocali e testuali o i contenuti multimediali. Tuttavia gli esperti hanno anche cercato di modificare l’aspetto relativo alla protezione del proprio account e quindi la sicurezza e privacy dell’utente. Ricorderete come nel 2016 è arrivata la crittografia end-to-end che rende intercettabile le chat delle utenze da parte di terze persone.

Nel contempo però alcune impostazioni che si trovano nella stessa applicazione qualora siano attivate, permettono di poter migliorare ancora il proprio profilo. Come si imposta una password su Android? Per prima cosa bisogna fare l’accesso sull’applicazione direttamente dal telefono, andare sui tre puntini in alto, cliccare su account e poi privacy. Bisognerà soffermarsi poi sulla voce Blocco con impronta digitale e effettuare così le attivazione dello sblocco con la propria impronta.

Vi sarà chiesto anche di impostare un Timing con il quale poi l’applicazione andrà in blocco automaticamente. Si può immettere anche una password manualmente per poter accedere all’applicazione, utilizzando una funzione che si trova proprio in Android. Bisognerà fare accesso alle impostazioni di sistema, recarsi in” sicurezza e privacy” e fare la scelta delle applicazioni che si vogliono bloccare e applicare un pin.

In termini di privacy, sappiamo bene che gli utenti possono nascondere l’ultimo accesso ovvero ora orario e data. In questo caso bisognerà accedere nuovamente a privacy e prestare attenzione a ultimo accesso e alle quattro voci che appaiono, ovvero selezionare Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto… e Nessuno.

Come si nasconde l’immagine del profilo? L’utente potrà scegliere tra diverse possibilità. Cliccando su Tutti, l’utente potrà vedere e salvare l’immagine del profilo. I miei contatti solo i contatti dell’utente, I miei contatti eccetto che prevede l’esclusione dei contatti dalla visualizzazione dell’immagine con la scelta dall’elenco da parte dell’utente. Infine, nessuno ed in questo caso nessun contatto potrà visualizzare e scaricare poi l’immagine.