Divorziare spendendo pochissimo: i consigli dell’avvocato

A volte il divorzio costa anche più del matrimonio. Vediamo i consigli di un avvocato per divorziare spendendo pochissimo.

Divorziare è sempre un evento doloroso. Se poi bisogna pure spendere un mucchio di soldi allora diventa davvero traumatico. In questo articolo vi spieghiamo come fare per divorziare spendendo pochissimo.

A volte per divorziare si spendono addirittura più soldi di quanti se ne sono spesi per sposarsi. Sul matrimonio, infatti, adottando qualche strategia, si riescono a tagliare i costi. Sul divorzio, solitamente, si può fare ben poco. In Italia non solo ci vuole un’infinità di tempo per potersi separare definitivamente dal proprio ex coniuge ma bisogna spendere anche un mucchio di soldi.

Il divorzio è già di per sé un evento doloroso che nessuna coppia vorrebbe mai dover affrontare. Tanto più se ci si è sposati in Chiesa pronunciando un giuramento sacro davanti a Dio. In molti casi, però, il divorzio è inevitabile. Per non aggiungere dolore al dolore è bene, quantomeno, non dissanguare il proprio conto in banca. Un avvocato ci spiega come riuscire a divorziare spendendo pochissimo.

Ecco come divorziare spendendo pochissimo

Nonostante le migliori intenzioni e tutti gli sforzi possibili, ci sono tante situazioni in cui il divorzio è l’unica scelta possibile. Vediamo almeno come divorziare senza spendere una fortuna.

La legge italiana prevede la possibilità di divorziare in tempi rapidi e senza neppure bisogno di coinvolgere avvocati. Va da sé che, venendo meno tutte le spese legali, i costi saranno ridottissimi. Ci sono coppie che per divorziare hanno speso solo 8 euro. Sembra incredibile ma è proprio così. Naturalmente per divorziare in tempi rapidi e spendendo pochissimo devono sussistere determinate condizioni. Ecco quali sono:

non bisogna avere figli. O se ci sono figli devono essere tutti maggiorenni e autosufficienti dal punto di vista economico;

O se ci sono figli devono essere tutti maggiorenni e autosufficienti dal punto di vista economico; il divorzio deve essere consensuale : entrambi gli ex coniugi devono essere d’accordo;

: entrambi gli ex coniugi devono essere d’accordo; nel contratto di divorzio non deve essere previsto il trasferimento di beni mobili o immobili come case, ville o garage. Può, invece, essere previsto un assegno di mantenimento mensile.

Se sussistono tutte e tre queste condizioni non c’è nemmeno bisogno di avvocati e, quindi potrete divorziare spendendo pochissimo. Vi basterà rivolgervi all’ufficiale di Stato civile del vostro Comune di residenza o del Comune in cui è stato registrato il vostro Matrimonio.

In presenza di figli con meno di 18 anni o se uno dei due ex coniugi non è d’accordo con la separazione definitiva o se ci sono diatribe per il possesso di appartamenti, ville o altre proprietà, invece, questo tipo di divorzio breve ed economico non è fattibile. In quel caso dovrete seguire la procedura classica con tanto di avvocati: una procedura lunga e tremendamente costosa.