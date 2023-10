George Clooney, per amore ha dovuto fare un gesto del tutto inaspettato

Un gesto d’amore per George Clooney che ha lasciato tutti senza parole: ecco cos’è successo, la verità subito rivelata.

L’attore americano è sempre stato uno dei personaggi dello spettacolo più affascinanti del mondo. Il suo successo è stato davvero incredibile sul set e non solo: ha avuto tantissime donne fino a perdere la testa per una davvero speciale, la sua splendida Amal. Ecco il gesto d’amore che nessuno credeva ai propri occhi: la decisione inaspettata soltanto per il legame affettivo.

Dopo una storia d’amore in passato con la showgirl Elisabetta Canalis, George Clooney è legato sentimentalmente dal 2013 alla sua splendida Amal. Un amico comune l’aveva presentata anticipando allo stesso celebre attore americano che l’avrebbe sposata. Per tanti mesi si sono scambiati tante lettere fino a fare il grande passo davvero memorabile. Subito ha perso letteralmente la testa per lei, ma la sua ultima scelta ci fa intendere davvero il suo legame immenso verso la sua dolce metà.

George Clooney, una scelta davvero di cuore: la sorpresa da urlo

Nel 2014 è arrivato il fatidico sì a Venezia con i bambini che conoscono molto bene l’italiano, mentre i genitori no. La sua scelta è stata davvero inaspettata, ma il motivo è stato svelato proprio per amore: ecco cos’ha fatto.

Come svelato dal settimanale NuovoTv, improvvisamente si era diffusa una voce sulla possibile cessione della dimora sul lago di Como. Ma lo stesso George Clooney ha fatto sapere che ‘Villa Oleandra’ non è vendita: in quella splendida residenza ha incontrato 10 anni fa la sua dolce metà Amal. L’avvocatessa era arrivata lì per partecipare ad una cena a casa del celebre attore americano insieme ad amici ed era scoccata la scintilla decisiva.

La smentita della vendita della sua villa è arrivata dal suo portavoce ai microfoni della rivista americana People. La presunta cessione sarebbe dovuta avvenire intorno ai 100 milioni di euro, ma si è trattata così soltanto di notizia fake.

La residenza in Italia è molto speciale per Clooney a causa del legame affettivo davvero importante: proprio qui ha ritrovato l’amore con Amal. Ha funzionato fin da subito con i due che stanno ancora insieme dopo quella cena avvenuta proprio in Italia alla presenza di altri amici. Continuerà così a trasferirsi appena possibile sul lago di Como per trascorrere serate memorabili soprattutto in estate. Una scelta di cuore per pensare sempre alla condivisione comune delle cose materiali e non. Clooney è davvero molto legato alla sua dolce metà e farebbe davvero di tutto per renderla ancora più felice.