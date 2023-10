Dare il benvenuto agli ospiti ti costerà solo 10 euro: farai un figurone!

Spesso ci si trova in difficoltà nell’accogliere i propri ospiti con un omaggio che lasci il segno. Abbiamo la soluzione perfetta

Quante volte, in attesa di ospiti a pranzo o a cena, ci troviamo in difficoltà sul come farli sentire a proprio agio? Una delle principali problematiche connesse a questo aspetto è relativa ad un omaggio, un presente che possa lasciare il segno, farli sentire accolti oppure salutarli lasciando loro un ‘segno’ di apprezzamento, un’emozione.

Spesso si opta per regalini trovati in tutta fretta e dallo scarso appeal emotivo. In realtà la soluzione è molto semplice e alla portata di tutti dal momento che costa solo una decina di euro.

Il regalo perfetto per i vostri ospiti: la soluzione da 10 euro che li farà emozionare

Il regalo perfetto per dare il benvenuto agli ospiti con una sferzata di colori e profumi accompagnati dai vostri sorrisi è sicuramente la Bounganville, un dono perfetto per i pollici verdi ma anche per chi non è particolarmente avvezzo alla cura delle piante. Certo anche questa tipologia richiede cure e attenzioni ma gestirla è davvero semplicissimo e durerà a lungo. Ciò che maggiormente attira, della Bouganville, è certamente la sua splendida fioritura che lascerà a bocca aperta tutti i vostri ospiti.

Amante del sole e del caldo, può essere tranquillamente posizionata dove i suoi raggi battono per diverse ore al giorno mentre d’inverno occorrerà prestare attenzione a tenerla in luoghi le cui temperature non scendano mai sotto i cinque gradi. Adatta alle zone marine, si può tranquillamente tenere sul balcone di casa anche in città e regalerà una macchia di colore stupenda. In questo caso, ma anche nel caso la si posizioni in giardino in una località caratterizzata da inverni rigidi, il suggerimento è quello di optare per le Bouganville in vaso, così da poterle trasferire all’interno dell’abitazione nei periodi più freddi.

I suoi fiori hanno molteplici colorazioni, dal fucsia al viola, dal giallo al bianco e resteranno sulla pianta per l’intera estate ed anche oltre. Originaria dell’America del Sud, la Bouganville trova terreno fertile anche in Italia dove cresce senza problemi nei luoghi caldi e assolati. Andrà progressivamente ridotto l’apporto idrico (in estate è bene bagnarla tre volte alla settimana somministrando periodicamente concime liquido) con l’arrivo dell’autunno.

Trattandosi di una pianta rampicante potreste utilizzare dei sostegni per farla crescere meglio mentre a febbraio si può procedere con la potatura. Ebbene siamo di fronte al regalo perfetto non solo dal punto di vista estetico ma anche dei costi: il prezzo medio di questa pianta va infatti dai 10 ai 40 euro a seconda della tipologia e dell’età dell’esemplare. Con dieci euro, dunque, avrete tra le mani uno splendido regalo da donare ad amici e parenti.