Quanto costa mangiare nel ristorante di Alessandro Borghese? Tutti i prezzi, dal pranzo alla cena

É possibile godere della maestria culinaria di Alessandro Borghese presso il ristorante “Il lusso della semplicità”. Ma quali sono i prezzi?

Ai giorni nostri gli chef sono diventati delle vere rock star. Molti di loro sono usciti dalle cucine per approdare in show televisivi, rendendoli personaggi idolatrati dal pubblico. Tra di essi vi è sicuramente l’affascinante cuoco Alessandro Borghese.

Noto per il carisma e la simpatia, alcuni suoi programmi sono oggi dei piccoli cult. Impossibile non citare, infatti, “4 Ristoranti”, “Cortesie per gli ospiti”, “Fuori Menù” e “Chef per un giorno”. Il suo duplice impegno nel campo dell’intrattenimento e nell’arte culinaria, lo hanno spinto a fondare nel 2010 la AB Normal S.r.l – Eatertainment Company, una società che si occupa del settore del food consulting, advertising e lo sviluppo di format televisivi.

Alessandro Borghese, quali sono i prezzi delle pietanze del suo rinomato ristorante: incredibili

Alessandro Borghese possiede il ristorante dal nome “Il lusso della semplicità” che gode di due sedi, una a Milano e l’altra a Venezia. É una buona notizia, quindi, sapere di poter gustare dal vivo un’esperienza gastronomica unica dopo aver visto la sua maestria dietro uno schermo televisivo. Ma è un piacere abbordabile? Quanto denaro bisogna sborsare per godere delle prelibatezze preparate dal celebre chef?

Alessandro Borghese si è sempre appellato come “un cuoco del popolo”, sottolineando l’idea che la cucina di un certo livello non dovrebbe essere ad appannaggio solo di un elite che può permetterselo ma accessibile e tutti. La raffinatezza di un piatto non risiede unicamente negli ingredienti particolari e di alta qualità, ma è una combinazione di fattori come (ovviamente) la preparazione e la presentazione del piatto.

Nella sede veneta de “Il lusso della semplicità” viene proposto un menu che rappresenta una fusion perfetta tra cucina tradizionale veneziana e quella romana, senza dimenticare le origini ello chef, inserendo quindi una sottile influenza partenopea.

Il Testing menu consiste in 5 portate e offre un assaggio dei piatti più prelibati garantendo un’esperienza gastronomica completa. Dovrete spendere 115 euro per goderne, prezzo stabile sia a pranzo che a cena. Al costo di 140 euro, invece, preparatevi ad assaporare il menù di 7 portate; tuttavia, è disponibile esclusivamente a cena.

Se, invece, volete scegliere “alla carta”, ecco qualche suggerimento con relativo costo.