Benedetta Parodi e l’outfit per la serata al Teatro alla Scala di Milano: idee da copiare assolutamente

Benedetta Parodi sprigiona una luce sgargiante ed un’energia luminosa: nessuno l’ha mai vista così, tutti gli influencer sono impazziti per il suo stile!

La Tv Chef più apprezzata di sempre continua a stupire i telespettatori. Spesso si pensa che una professionista come Benedetta Parodi sia abile solo ai fornelli, e per questo il pregiudizio non permette di vedere che in realtà si tratta di una donna dalle mille sfaccettature. Conosce il fatto suo, ha dei modi ed un’eleganza intramontabili.

Che Benedetta Parodi sia una donna molto elegante lo decretano in primis i suoi modi. In televisione appare gentile, a modo, e con la battuta sempre pronta. Tra una ricetta e l’altra sorride, e con lei anche i telespettatori che non perdono un solo appuntamento. La donna però è al passo con le mode, e questo lo dimostra anche su altri fronti.

Il Teatro alla Scala di Milano è stato il suo terreno fertile. Non ha cucinato nulla, ma ha mostrato uno charme che le più giovani si sognano. Matura, raffinata, e con uno stile al passo con i tempi!

Benedetta Parodi, ecco come va al Teatro, meravigliosa!

Pensi di averle viste tutte? Allora, non hai mai immaginato come anche una chef sempre a lavorare tra i fornelli, possa diventare un’icona di moda indiscussa. Benedetta Parodi è da poco stata a teatro, nello Specifico alla Scala per assistere alle Nozze di Figaro. Altro che cucina e ricette, Milano è il suo palcoscenico, per una volta ha messo da parte la sua passione per soddisfarne un’altra. Ecco il look che ha fatto impazzire tutti!

Non solo tv, ma anche il mondo del web non può fare a meno di ammirare la sua bellezza. Benedetta Parodi è una donna molto apprezzata nel settore culinario, ma a quanto pare anche per il suo stile. Indossa con grande eleganza questo abito-giacca nero, conquistando tutti i followers. Instagram è impazzito dal momento in cui ha mostrato il suo look. La ragione?

Benedetta è sempre al passo con i tempi, perché oltre ad indossare un abito “rock” con grande eleganza, veste una chicca per pochi. L’abito è corto, nero e con gonna plissettata. Grintosa sprizza energia da tutti i pori per la presenza di una “simil-giacca” nella parte superiore che dona un certo carattere.

Come già accennato però quello che salta all’occhio dei più esperti, è che Benedetta cura persino nei dettagli del resto dell’outfit. Porta con sé una borsetta in velluto marcata Vivienne Westwood, stilista scomparsa solo il 29 dicembre 2022, ma che dagli anni Ottanta ha conquistato la scena in tutte le passerelle di alta moda. Benedetta Parodi sfoggia con grande stile dei capi invidiabili, risultando elegante, ma soprattutto sgargiante nella sua semplicità.