Il profumo come D&G a 4.99 euro! Succede davvero alla LIDL! Ecco svelati i nomi dei doppioni economici

Risparmiare per alcuni è una scelta. Per la maggior parte delle persone, invece, è una necessità. Il lusso può anche fare gola ma, va da sé, che prima di pensare a comprare un profumo bisogna pagare la rata del mutuo o dell’affitto, le bollette e fare la spesa al supermercato. Senza profumo si può vivere ma senza casa o senza cibo o senza riscaldamento e acqua calda, decisamente non si può vivere.

La catena di discount Lidl, però, ha pensato di rendere il lusso un po’ più accessibile a tutti. Nei vari punti vendita che si trovano ormai in tutta Italia è possibile trovare ottimi profumi- sia per uomo che per donna – a soli 4,99 euro. La cosa davvero eccezionale è che sono identici ai profumi delle grandi marche come Dior, Chanel o Dolce e Gabbana.

Profumi Lidl: ecco i migliori a 4,99 euro

Presso i vari discount con l’insegna tedesca Lidl, si trovano i profumi del marchio Dupe. Da mesi diversi influencer ne parlano su Tik tok. La particolarità di questi profumi, infatti, è che sono identici- o comunque somigliano moltissimo- ai profumi delle grandi marche come Dolce e Gabbana, Dior, Chanel, Paco Rabanne e tanti altri. Anche gli ingredienti, leggendo le etichette, sono praticamente gli stessi. La differenza sostanziale sta nel prezzo. Da Lidl un profumo costa circa 4,99 euro o poco più. In profumeria una fragranza di Dolce e Gabbana può superare i 100 euro.

Naturalmente poi ognuno può comprare ciò che preferisce ed è scontato che, trattandosi di riproduzioni, qualche piccola differenza con gli originali possa esserci. Soprattutto potrebbe durare un po’ meno sulla vostra pelle. Se volete provarli, di seguito vi elenchiamo i vari profumi che potete trovare nei discount Lidl e a quali profumi di lusso corrispondono.

Profumi da donna

Lovely corrisponde a J’adore di Dior

Jolie corrisponde a La vie est belle di Lancome

Chalou corrisponde a Chloe

Madame Glamour corrisponde a Coco Mademoiselle di Chanel

Bourjois Clin Oleil corrisponde a Hypnotic Poison di Dior

Profumi da uomo