A tutta armocromia: scopri qual è la tua stagione e valorizzati al meglio

Qual è la stagione giusta per voi secondo l’armocromia? E qual è la palette di colori che meglio risalta il vostro viso? Ecco come scoprirlo.

Non c’è niente di più bello di indossare qualcosa che ci valorizzi. E non stiamo parlando di gioielli, ma di semplici capi d’abbigliamento il cui colore, non si sa come, riesce a rendere il nostro incarnato più luminoso, sano, i nostri occhi più profondi… Non è magia e non è nemmeno un escamotage delle case di moda: semplicemente con quel particolare maglione abbiamo azzeccato il colore che fa per noi.

Semplificando moltissimo potremmo dire che questo è ciò che fa l’armocromia: ci aiuta a trovare una palette di tonalità che si adattano perfettamente al colore dei nostri occhi, dei capelli, dell’incarnato… Capire però a quale stagione apparteniamo (questa è la denominazione delle varie categorie di colori dell’armocromia) non è facile. Ci sono persone qualificate che hanno studiato proprio al fine di trovare gli abbinamenti giusti. Se però siete interessati ad iniziare a capire quale gamma di colori vi sta meglio è possibile fare alcuni tentativi a casa! Siete curiosi?

Armocromia: cosa sapere e come trovare i vostri colori

La prima cosa da sapere è che nell’armocromia ci sono 4 famiglie di colori che vengono raggruppate sotto il nome delle varie stagioni:

Primavera : colori chiari, caldi e brillanti

: colori chiari, caldi e brillanti Estate : colori freddi, chiari e delicati

: colori freddi, chiari e delicati Autunno : colori molto caldi, densi e mat

: colori molto caldi, densi e mat Inverno: colori freddi, scuri, ma luminosi

Una volta capito questo dobbiamo guardarci allo specchio. Quali sono i colori che ci caratterizzano? Se, ad esempio, abbiamo una tonalità della pelle chiara e i capelli chiari è molto probabile che i colori che meglio ci valorizzano sono quelli dell’Estate. Accanto a questo dobbiamo capire quello che viene chiamato “valore cromatico” ossia l’intensità dei colori chiari o scuri. Il modo spesso più quotato per capirlo autonomamente è di trasformare una nostra foto in bianco e nero e capire quanto l’immagine rimane scura o chiara. Attenzione poi al contrasto ossia a quanto stacco di colore c’è tra occhi, capelli e incarnato. Questo serve per abbinare al meglio i colori: se il vostro contrasto è alto molto probabilmente starete bene con delle palette che hanno un contrasto altrettanto alto. Ultimo elemento da analizzare è l’intensità dei colori che ci contraddistinguono. Analizzando questo possiamo capire se stiamo meglio con colori brillanti o opachi.

Inverno: i colori top per rispettare l’armocromia

Se analizzando gli elementi di cui vi abbiamo parlato sopra vi ritrovate nel mondo dell’inverno avrete probabilmente un sottotono freddo. I colori amici quindi possono essere il blu, il viola, il verde intenso, il giallo acceso, il fucsia e il confortevole nero!

Colori al top per chi è autunno nell’armocromia

Dobbiamo trasformarci in alberi nel pieno del foliage! Via libero a toni rossi caldi, marrone nelle sue sfumature, senape, ocra, arancione e anche le sfumature del verde oliva. Il top? Oro e bronzo per le serate più eleganti.

Armocromia estate: che tonalità preferire?

Via libera ai colori freddi, ma pastello come salvia, lilla, tortora… Questi sono quelli che maggiormente esaltano chi ha un sottotono di questo tipo.

Palette di colori per chi è primavera

Chi invece rientra nella categoria primavera secondo l’armocromia dovrà preferire tonalità di colori caldi e brillanti. Come il turchese, il corallo, l’albicocca… Puntate quindi su tutto ciò che dona luce.

Avete capito qual è il vostro colore secondo l’armocromia? Provate a seguire questi consigli e vedrete che i vostri look saranno completamente rinnovati e meravigliosi.