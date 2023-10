Demir di Terra amara senza baffi è irriconoscibile: la foto diventa virale

Demir è un volto ormai noto come personaggio di Terra amara, ma avete mai visto l’attore senza i consueti baffi? La foto diventa subito virale.

Terra amara, sin dal suo esordio, ha avuto un successo travolgente su Canale 5 ed i suoi attori sono subito diventati delle superstar anche in Italia; la soap turca, in onda subito dopo Beautiful (trasmessa da Mediaset per sostituire Una Vita) fa sempre il pieno d’ascolti e con le sue trame continua ad appassionare milioni di spettatori.

Di recente, abbiamo visto ospiti a Verissimo altri due personaggi della serie, Selin Genç e Aras Senol, che interpretano rispettivamente Gulten e Cetin; sono solamente gli ultimi dei tanti protagonisti che hanno raggiunto Silvia Toffanin in studio, a dimostrazione di quanto siano amati dal pubblico.

Ovviamente, uno dei volti più famosi è quello di Demir, interpretato dal bravissimo attore Murat Ünalmış: ma lo avete mai visto senza gli iconici baffi del personaggio, lontano dal set della soap turca? Eccolo così, la foto diventa subito virale e sorprende tutti quanti i fan.

Demir di Terra amara senza baffi: ecco l’attore Murat Ünalmış lontano dal set

Demir senza baffi, com’è possibile? Fuori dal set, l’attore di Terra amara (che di recente ha coronato il suo sogno d’amore sposando la sua compagna) sembra preferire uno stile diverso da quello del suo personaggio. Su Instagram, infatti, sono diversi gli scatti dove Murat Ünalmış porta una barba corta, senza mettere in vista i baffi.

Sempre dotato del suo fascino, l’attore appare decisamente diverso rispetto a Demir, che per forza di cose segue uno stile sia dato dagli sceneggiatori che dall’ambientazione imposta dalla soap turca; anche con questo look comunque l’attore è bellissimo e raccoglie i complimenti e l’affetto di tutti i fan della serie sparsi in diversi paesi del mondo.

Classe ’81, Murat Ünalmış arriva inizialmente alla popolarità come giocatore di basket; durante gli anni del liceo gioca nel Fenerbahçe Sports Club, anche se dopo la laurea in economia aziendale all’Università di Marmara, decide di sturidare recitazione all’accademia di Istanbul. Dall’inizio degli anni ‘2000 ad oggi diventa sempre più famoso, fino al successo internazionale avuto proprio col ruolo di Demir in Terra amara. Quale sarà il suo prossimo ruolo? E’ probabile che, come altri suoi colleghi, presto torni con qualche altra soap anche in Italia, viste le apparizioni dopo l’addio a Demir.