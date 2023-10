Terra amara anticipazioni turche: la donna si toglie la vita

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che una donna nelle prossime puntate della soap si toglierà la vita

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Nonostante le continue modifiche di programmazione la serie non teme ascolti e si conferma anche per questa stagione la più seguita in assoluto sulla rete ammiraglia. Come ben sanno gli appassionati, dagli spoiler non ci giungono buone notizie. Purtroppo, i fan assisteranno all‘ennesima tragedia che porterà via un altro protagonista della soap opera.

Una donna infatti si toglierà la vita pur di non pagare con la legge le sue malvagità. Stiamo parlando della perfida zia di Mujgan che messa alle strette da Demir e Fekely deciderà di lanciarsi giù da un burrone davanti agli occhi di tutti. Ma vediamo insieme i dettagli

Terra Amara anticipazioni prossimi episodi: Sevda incastra Behice che si da alla fuga

Nei prossimi episodi di Terra Amara in onda questa settimana, finalmente verrà a galla tutta la verità sull’omicidio di Hunkar. Ad uccidere la matrona di Cukurobva è stata Behice ma degli Yaman al momento nessuno ne è a conoscenza. La svolta arriverà nel momento in cui alla villa si presenterà un tassista che dirà a Demir di aver accompagnato nel giorno del delitto della madre, una donna dalla corporatura robusta e dal taglio di capelli come quella di Behice nello stesso posto in cui è morta sua mamma. Una confessione che metterà la pulce nell’orecchio al ricco imprenditore ma farà riflettere anche Zuleja.

Infatti, ad avere la conferma che sia stata proprio la zia di Mujgan ad uccidere la suocera, sarà Sevda. Quest’ultima viene a conoscenza che la Hekimoglu si è intrufolata in casa sua nascondendo i gioielli di Hunkar per incastrarla. A questo punto, non ci saranno più dubbi: è lei l’assassina. Le anticipazioni inoltre ci fanno sapere che l’Altun sarà decisa a smascherare la donna davanti a tutti, per questo motivo si recherà al circolo dove Behice si trova cone le amiche e l’accuserà di essere la colpevole dell’omicidio di Hunkar.

Anticipazioni: Behice tenta fuga ma alla fine si getta giù da un burrone

A questo punto, a Behice non le resta altro che negare anche se ha capito benissimo di essere stata scoperta. Per questo motivo decide5rà di scappare ma prima ruba tutti i risparmi di Sanye e Gaffur e poi ruberà la macchina di sua nipote Mujgan per darsi alla fuga. Nello stesso momento, Zuleja, Demir e Fekeli si metteranno sulle sue tracce e alla fine la troveranno. Il ‘padre di Ylmaz le consegnerà una pistola consigliandole di togliersi la vita, alla fine Behice proverà a spararlo ma la pistola ovviamente sarà scarica. L’assassina, sull’orlo di un burrone, pur di non consegnarsi alla polizia si getterà nel vuoto. Behice quindi morirà suicidandosi.