I 5 dolori più intensi che si possono provare: sono quasi insopportabili

In questo articolo parliamo di dolori molto forti che hanno un’intensità davvero difficile da sopportare. Ecco quali sono e in che contesti si provano

La vita è fatta di momenti bellissimi, in cui si è in grado di provare emozioni davvero molto intense. Il primo amore, la gioia di sentirsi amati, l’avere successo nel lavoro, realizzare i propri sogni, sentirsi bene e in forma.

E poi ci sono dolori molto intensi, come la perdita delle persone care, in particolare i genitori, fratelli, sorelle, nonni, cari amici, compagni di vita ecc. Sul piano emozionale c’è dunque grande intensità, che si verifica, in egual modo, nel bene e nel male, anche a livello fisico. E dunque, ci sono dei periodi nella vita in cui il fisico risponde benissimo, magari proprio grazie agli stimoli di una sana alimentazione e di attività fisica, e periodi in cui accadono cose che danneggiano il corpo e che fanno provare grandi dolori.

Ci sono 5 tipi di dolori intensi che si possono avvertire a livello fisico, e che per l’essere umano non sono sopportabili. Può accadere, per alcuni di essi, di provarli una volta nella vita. Ecco quali sono.

5 dolori intensi e insopportabili che si possono avvertire nel corso della vita

Tra i dolori che riguardano solo le donne e che si possono provare nel corso della vita, c’è sicuramente il parto.

Si tratta di un dolore davvero molto intenso provocato dalle contrazioni dell’utero, a cui si possono aggiungere anche ulteriori dolori, tra cui crampi, bruciore, ecc. Un altro dolore che è veramente molto forte è la colica renale. La sua intensità tocca alti livelli e ci si può trovare in un forte stato di agitazione. Inoltre, al dolore intenso può anche aggiungersi sensazione di vomito. Questo dolore colpisce il fianco ed è causato dal fatto che c’è un calcolo che tende a spostarsi per le vie urinarie. Fa molto male anche il dolore al nervo del trigemino.

Sono dolori terribili che somigliano a quelli di una scossa elettrica e che si verificano d’improvviso su una parte della mascella o del viso. E poi c’è la sindrome dolorosa regionale complessa, che consiste in un dolore molto intenso anche per stimoli a livello tattile di tipo leggero. Può avvenire in seguito a lesione ossea o nervosa e il dolore è davvero lancinante.

Infine, c’è il dolore dell’essere bruciati vivi che è il più terribile in assoluto.